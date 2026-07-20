Axapusco, Méx. — Un accidente en el que participaron varios vehículos dejó cuatro personas muertas la tarde de este lunes en la carretera Otumba-Ciudad Sahagún, en el territorio de Axapusco, municipio ubicado en la zona nororiente del Estado de México.

Los automotores involucrados fueron una camioneta pick-up blanca, una camioneta azul y un tractocamión de doble remolque.

Según los testimonios iniciales, la pick-up blanca circulaba a exceso de velocidad con dirección a Otumba. El conductor perdió el control, salió de la carretera y atropelló a una mujer que se encontraba en la orilla junto a su esposo mientras cuidaba ganado.

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Choque múltiple en Axapusco deja cuatro muertos; ambos conductores huyeron del lugar. Foto: Especial.

Ambos eran originarios de San Miguel Atepoxco, en Axapusco.

La mujer murió en el lugar. En la colisión posterior, el tractocamión de doble remolque con placas 18-BK-1U, propiedad de Transportes Blancas, embistió la camioneta azul en la que viajaban tres integrantes de una familia de Jaltepec.

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Los tres ocupantes de la camioneta azul fallecieron.

Los conductores de la pick-up y del tractocamión abandonaron las unidades y huyeron del lugar.

Choque múltiple en Axapusco deja cuatro muertos; ambos conductores huyeron del lugar. Foto: Especial.

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Elementos de Protección Civil de Axapusco, Otumba y San Martín de las Pirámides llegaron al sitio, confirmaron los decesos.

Personal de seguridad llegó al sitio para resguardar la zona y esperar el arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Por el percance la carretera presenta problemas a la circulación en ambos sentidos.

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