Naucalpan, Méx. - Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una unidad del transporte público que circulaba por la avenida Subestación, en la colonia Colinas de San Mateo, en el municipio de Naucalpan.

Los primeros reportes indican que la agresión fue directa. Dos hombres subieron al microbús y avanzaron hasta la parte trasera de la unidad, donde localizaron a la víctima y le dispararon.

Atacan a balazos a un hombre en un microbús de Naucalpan; autoridades buscan a los agresores. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Tras la agresión, los responsables descendieron del vehículo y huyeron del lugar, mientras el operador detuvo la marcha de la unidad para solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

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Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar se informó que la víctima era un joven que se dedicaba a la santería.

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Atacan a balazos a un hombre en un microbús de Naucalpan; autoridades buscan a los agresores. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Elementos de la policía municipal y estatal acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó el procesamiento del lugar, recabó indicios y ordenó el levantamiento del cuerpo.

La carpeta de investigación fue iniciada para establecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

dmrr