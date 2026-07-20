[Publicidad]
Naucalpan, Méx. - Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una unidad del transporte público que circulaba por la avenida Subestación, en la colonia Colinas de San Mateo, en el municipio de Naucalpan.
Los primeros reportes indican que la agresión fue directa. Dos hombres subieron al microbús y avanzaron hasta la parte trasera de la unidad, donde localizaron a la víctima y le dispararon.
Tras la agresión, los responsables descendieron del vehículo y huyeron del lugar, mientras el operador detuvo la marcha de la unidad para solicitar apoyo de los servicios de emergencia.
Lee también Movimiento Ciudadano denuncia a Clara Brugada; exige aclarar destino de 3 mil 360 millones para obras pluviales
Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
De manera preliminar se informó que la víctima era un joven que se dedicaba a la santería.
[Publicidad]
Elementos de la policía municipal y estatal acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó el procesamiento del lugar, recabó indicios y ordenó el levantamiento del cuerpo.
La carpeta de investigación fue iniciada para establecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.
¡Adiós al Mundial! Comienzan a desmantelar decoraciones del Fan Fest del Zócalo; 110 mil aficionados se dieron cita para ver la final, indican
dmrr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Morena CDMX acusa de "hipocresía y cinismo" a MC por señalar desvío de recursos; defiende obras hidráulicas
Estados
Nueva revisión sorpresa en penal de Culiacán; autoridades aseguran celulares y cámaras de vigilancia
Universal Deportes
A días de los Juegos Centroamericanos, atletas mexicanos desconocen si habrá estímulos económicos
Estados
FIFA Fan Festival Nuevo León reúne a 2.5 millones de personas; evento deja un legado histórico
La Roja
Localizan un cuerpo en estado de descomposición en el Hotel Nueva Castilla de Nuevo León
Viral
Daniel Ortega descarta que se celebren nuevas elecciones en Nicaragua, busca frenar a la oposición
Espectáculos
¡Mano dentro del área! Captan a Kylian Mbappé y Ester Expósito más cariñosos de lo normal
La Roja
Le tocó magia negra: Se echan a santero en Naucalpan, fingieron ser pasajeros y lo acribillaron