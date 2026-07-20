[Publicidad]
Con motivo del Día Mundial del Perro, que se celebra este 21 de julio, el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro recordó la responsabilidad que implica tener un animal de compañía y llamó a cuidarlos y protegerlos para evitar que se extravíen o se accidenten.
El organismo refirió que adoptar, no comprar, es la mejor opción para ayudar a estos animales sintientes, cuya lealtad y compañía son incondicionales.
“Celebrarlos no es solo rendir homenaje al mejor amigo del hombre, sino promover la adopción responsable, una tenencia adecuada y prevenir su abandono”, señaló el Metro en un comunicado.
Lee también Movimiento Ciudadano denuncia a Clara Brugada; exige aclarar destino de 3 mil 360 millones para obras pluviales
Precisaron que la presente administración del Metro mantiene un compromiso diario de proteger la vida de los canes que detecta en sus instalaciones. Tras su rescate se les traslada al Centro de Transferencia Canina, en donde se garantiza su integridad física, cuidado y alimentación.
Algunos ingresan a la red del Metro siguiendo a sus dueños, otros por buscar refugio de las inclemencias del tiempo, como frío o lluvia y, en otras ocasiones, son abandonados al interior de las estaciones.
[Publicidad]
Su rescate y cuidado se enmarca en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.
Los canes son recuperados de las vías electrificadas del Metro bajo un protocolo establecido entre las áreas de Transportación y de Protección Civil de la Gerencia de Seguridad Institucional del organismo.
El Centro de Transferencia Canina del Metro opera desde 2017
El Día Mundial del Perro fue establecido en 2004 por la Organización Mundial de Protección Animal (WSPA) para reconocer la lealtad de estos seres sintientes y reflexionar sobre la importancia de garantizar el vínculo humano-animal.
[Publicidad]
Lee también Diputada de MC impulsa inhibir aumento en compra de patos tras viralización de Merlín; exhorta a poner medidas de prevención
El CTC opera desde 2017 como un espacio que les proporciona resguardo, atención y alimentación temporal mientras logran su adopción. Funciona mediante donativos en especie de alimentos y enseres caninos, necesarios para su atención diaria.
Las personas interesadas en adoptar o llevar alguna donación, pueden acudir a este Centro que está ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, alcaldía de Azcapotzalco; funciona los 365 días del año, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.
[Publicidad]
rmlgv
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Trolebús Ixtapaluca-Valle de Chalco costará 2 mil 500 mdp; conectará con la Línea 11 del Mexiquense
Metrópoli
Morena CDMX acusa de "hipocresía y cinismo" a MC por señalar desvío de recursos; defiende obras hidráulicas
Estados
Nueva revisión sorpresa en penal de Culiacán; autoridades aseguran celulares y cámaras de vigilancia
Universal Deportes
A días de los Juegos Centroamericanos, atletas mexicanos desconocen si habrá estímulos económicos
La Roja
Localizan un cuerpo en estado de descomposición en el Hotel Nueva Castilla de Nuevo León
Viral
Daniel Ortega descarta que se celebren nuevas elecciones en Nicaragua, busca frenar a la oposición
Espectáculos
¡Mano dentro del área! Captan a Kylian Mbappé y Ester Expósito más cariñosos de lo normal
La Roja
Le tocó magia negra: Se echan a santero en Naucalpan, fingieron ser pasajeros y lo acribillaron