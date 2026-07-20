Con motivo del Día Mundial del Perro, que se celebra este 21 de julio, el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro recordó la responsabilidad que implica tener un animal de compañía y llamó a cuidarlos y protegerlos para evitar que se extravíen o se accidenten.

El organismo refirió que adoptar, no comprar, es la mejor opción para ayudar a estos animales sintientes, cuya lealtad y compañía son incondicionales.

“Celebrarlos no es solo rendir homenaje al mejor amigo del hombre, sino promover la adopción responsable, una tenencia adecuada y prevenir su abandono”, señaló el Metro en un comunicado.

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Precisaron que la presente administración del Metro mantiene un compromiso diario de proteger la vida de los canes que detecta en sus instalaciones. Tras su rescate se les traslada al Centro de Transferencia Canina, en donde se garantiza su integridad física, cuidado y alimentación.

El Centro de Transferencia Canina hizo un llamado para cuidarlos y proteger a las mascotas para evitar que se extravíen o accidenten / Foto: Especial

Algunos ingresan a la red del Metro siguiendo a sus dueños, otros por buscar refugio de las inclemencias del tiempo, como frío o lluvia y, en otras ocasiones, son abandonados al interior de las estaciones.

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Su rescate y cuidado se enmarca en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.

Los canes son recuperados de las vías electrificadas del Metro bajo un protocolo establecido entre las áreas de Transportación y de Protección Civil de la Gerencia de Seguridad Institucional del organismo.

El Centro de Transferencia Canina del Metro opera desde 2017

El Día Mundial del Perro fue establecido en 2004 por la Organización Mundial de Protección Animal (WSPA) para reconocer la lealtad de estos seres sintientes y reflexionar sobre la importancia de garantizar el vínculo humano-animal.

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El Centro de Transferencia Canina, en el marco del Día Mundial del Perro, promueve la adopción responsable. / Foto: Especial

El CTC opera desde 2017 como un espacio que les proporciona resguardo, atención y alimentación temporal mientras logran su adopción. Funciona mediante donativos en especie de alimentos y enseres caninos, necesarios para su atención diaria.

Las personas interesadas en adoptar o llevar alguna donación, pueden acudir a este Centro que está ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, alcaldía de Azcapotzalco; funciona los 365 días del año, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

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