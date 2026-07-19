Susana Alexander no recuerda una infancia sin lomitos. En la casa donde vivía con su madre había jardín y siempre tuvieron uno, incluso varios que crecieron juntos.

Fue durante su matrimonio que pasó un tiempo sin mascotas, pues vivía en un departamento. Cuando se separó una de sus grandes decisiones fue mudarse con sus dos hijos a una casa con patio para extender su familia,

“Dije: ‘De aquí soy y ahora lo que quiero es tener un perro’. Lo primero que tuve fue una cocker que se llamaba Dolly, la gran Dolly”, recuerda la actriz a EL UNIVERSAL

Después llegaron otros, muchos encontrados en la calle. En 2019 llegó a vivir con 25 perros y pidió a sus seguidores que, en lugar de flores, le enviaran croquetas.

“Eran todos recogiditos. Los veía yo en la calle y decía: ‘Pues Dios me los mandó y, a ver, órale, vámonos a estar juntos’. No se me hacía pesado, me parecía maravilloso tener a todos esos perros”.

Hoy México conmemora el Día del Perro, dos días antes del festejo internacional. La celebración llega tras la polémica provocada por el presentador Pedro Sola, quien en el programa Ventaneando habló de arrojar carne envenenada a los perros que entran a comercios y lanzó un comentario violento contra quienes los llevan en carriolas. Después se disculpó y reconoció su falta de empatía.

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Famosos celebran el Día del Perro

“Uno no debería decir esas cosas. Debería tener cuidado y ser sensible a lo que sucede a su alrededor, porque a lo mejor ese perrito le salva la vida a muchas personas que no tienen compañía”, dice Susana.

Erik Neville, guitarrista de DLD, se siente indignado por el comentario y cree que debería de haber consecuencias.

“Ese está mal del coco. Es de cárcel si hiciera algo así y, si lo está diciendo aparte en público, tendría que pasar algo”.

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Para Susana, el problema comienza en casa: “En la escuela es la formación, pero la educación es en la casa de uno. Si ve uno que el papá golpea a la mamá y luego golpea al perro, pues claro, los niños repetirán ese patrón de conducta”.

Amor sin aviso

Erik aprendió desde niño a detenerse cuando encontraba un animal herido. Cuenta que años después vio a un rottweiler tendido a mitad de la calle.

“Era gigante. Estaba a media calle, se veía lastimado y no podía pararse. Me bajé y, para acercarme, dije: ‘No me vaya a morder’”.

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El can permitió que lo acariciara, que lo llevara a casa. Esa noche pidió ayuda a un primo veterinario.

“Me dijo: ‘Pues a ver si sobrevive. Vamos a esperar, porque sí le pegaron fuerte. Ojalá no tenga una hemorragia interna’”.

El perrito no solo sobrevivió, sino que después de varios días de cuidados, volvió a ponerse de pie y encontraron a su familia.

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Luka también llegó sin aviso a la vida de Vanessa Claudio, conductora de Venga la Alegría. El cachorro apareció a través de su mánager, temeroso y escondido al fondo de una caja.

“Le dije: ‘Bueno, perrito, no sé cómo vayamos a hacer tú y yo juntos. No sé cómo nos vamos a llevar. No sé si te ajustes a mi vida, pero te voy a dar tiempo’”, recuerda.

“Le compré una camita, su cobijita, que todavía tiene. La tiene toda rota, pero es su cobija de bebé”, dice emocionada.

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Aline Hernández encontró a Luna en una carretera de Tulum.

“Estaba a punto de atropellarla y decidí rescatarla. Al poco tiempo me ganó el corazón y decidí quedarme con ella”.

Luna llegó a llenar de vida una casa donde ya lo hacía Aluxa, una grifón de Bruselas que Aline considera su “perrhija”.

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Ambas viajan y la acompañan a grabar Al extremo, en las instalaciones de Azteca.

Todos hablan de sus perros como integrantes de la familia.

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“Son los mejores compañeros. Yo platico con ellos. Son parte de ti, parte de tu familia. Tienen su carácter y su manera de ser cada uno”, dice Erik.

Vanessa encontró en Luka una compañía que necesitaba sin saberlo cuando lo vio dentro de aquella caja.

“Ha llegado para darme alegría, enseñarme lo que es el amor incondicional, la lealtad. Es lo más bello que tengo. Lo amo con todo mi ser y ha sido la mayor bendición”.

El cariño cuesta

Tener un perrito no es adquirir un juguete, sino un ser vivo con necesidades, algo que Susana sabe.

“Es un gasto muy grande, porque hay que vacunarlos a todos, tenerlos sin garrapatas y curarlos. Económicamente es muy fuerte”.

También aprendió que no todos pueden convivir. Tuvo que separarlos por manadas después de que una perrita mató a otra.

“Lo que tuve que aprender es que no todo el mundo nos llevamos bien. Hay que tener cuidado de que no se hagan daño”.

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Erik coincide en que adoptar no debe ser una decisión impulsiva. Antes hay que considerar alimento, vacunas, tiempo, espacio y el tamaño del animal: “No es tan fácil. Si no puedes, mejor no te animes”.

Quienes no pueden adoptar, añade, pueden apoyar a los lugares que rescatan animales.

“Hay un chorro de lugares y, si tienen chance, también pueden donar a muchas casas hogar”.

Después de los gastos, las pérdidas y el cuidado diario, Susana habla de lo que dejan en una casa.

“A lo mejor la gente que no tiene animalitos no sabe lo que es tener un ángel de la guarda en su propia casa. Me hacen reír, me acompañan y son mis grandes compañeros”, presume.

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