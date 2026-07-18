Belinda y Danna están echando por tierra la premisa de que dos divas no pueden estar juntas. A las actrices, que comenzaron su carrera en las telenovelas infantiles, las une una amistad que deja de lado rivalidades y lo demostrarán cuando compartan el escenario en el espectáculo Mentiras All Stars.

El productor Alejandro Gou explica que la relación entre ambas estrellas es de respeto mutuo.

“Se llevan increíble, todo lo que se dijo de ellas (que eran rivales) fue algo de la prensa. Yo puedo confirmar que arriba y abajo del escenario hay una gran relación. Ellas van hacer esto porque les gusta estar juntas y quieren romper con esa percepción de que son competencia”.

Gou recuerda que ambas habían trabajado con él en Hoy no me puedo levantaren el papel de María, la protagonista femenina del musical. Desde entonces, había intentado varias veces tenerlas juntas en el escenario. Primero s pensó en la obra Mean girls, aunque debido a la agenda de las cantantes esto no se logró.

“Pero ahora las estrellas se alinearon. Yo ya tenía unas fechas cerradas con Belinda y de la nada salió lo de preguntarle a Danna. Me dijo: ‘va, me las aviento’. Como ya estaban juntas, porque estaban planeando la canción que van a sacar pronto, me pidieron hacerlo, por lo que ahora sí se va a dar”, indica

Las nuevas fechas de Mentiras All Star serán el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional, el 2 de octubre en el Auditorio Banamex, en Monterrey, y el 9 de octubre en el Auditorio Telmex, en Guadalajara. La preventa iniciará el lunes.

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Belinda repetirá el papel de Daniela, Mariana Treviño el de Lupita y Danna le dará vida a Yuri, quien tiene la personalidad más fuerte de los cuatro personajes de Mentiras, y que fue elegido por ella y José Manuel López Velarde, creador del musical y del concepto en concierto, All Stars.

“Imaginen escucharlas cantar ‘Amiga mía’, va a explotar una bomba ese día; el objetivo es que estés felices y puedan dar más fechas porque las dos están muy ocupadas, Beli con una serie y Danna con su disco”.

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