"Réquiem" no sólo ha permitido que dos dinastías de artistas se unan en el escenario, también les ha dado la oportunidad a Marimar Vega y Bruno Bichir de conmover a la gente.

"Es una delicia trabajar con Marimar. Viene de una familia extraordinaria, desde pequeñita andaba en los teatros y se nota; eso nadie se lo regala, no lo estudió en ningún lado, lo trae en la piel", dijo Bichir respecto a su compañera anoche, durante el estreno de la obra en el Foro Shakespeare.

La historia complicada sigue a la fiscal Emma Solís (Marimar) quien se encuentra con el Padre Banks (Bichir) en una penitenciaría en Texas. Banks fue llamado para confesar a un niño de once años que será ejecutado esa misma noche, y que Solis llevó al corredor de la muerte por un terrible crimen.

Así, durante poco más de una hora, los personajes se enfrentan en una discusión sobre moral, justicia, fe, y perdón.

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Bichir explicó que a pesar de que la historia se desarrolla en los Estados Unidos, la pena de muerte es un tema de interés en todo el mundo; en nuestro país, por ejemplo, ha llegado a discutirse como una medida para frenar a la delincuencia.

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"Los dos puntos de vista que se plantean en esta obra son convincentes. Es un debate entre el amor y el castigo, esto sirve para dar una lección, para sentirnos tranquilos como sociedad, porque todos sabemos que las cárceles son universidades del crimen", señaló.

Marimar, por su parte, señaló que la trama está más vigente que nunca, pues en los últimos días, varios hay adolescentes involucrados en crímenes terribles.

"Si vemos las noticias que sucedieron en nuestro país, con respecto a los niños, a la justicia, a los castigos, creo que es una conversación super oportuna, evidentemente estamos haciendo algo mal como sociedad. La justicia hoy por hoy hay que debatirla", expresó Vega.

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Cabe destacar que, al finalizar la función, el público hizo que los protagonistas regresaran tres veces al escenario, pues no dejaban de aplaudirles por su brillante actuación.

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