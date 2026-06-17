Hace tres meses el actor José Ángel Bichir preocupó a propios y extraños cuando se dio a conocer que había caído accidentalmente de un tercer piso, pero según palabras de su tío Bruno Bichir, al día de hoy él se encuentra perfectamente bien y hasta considera que fue un milagro lo que sucedió.

"Bendito Dios está muy bien, no darían crédito si lo vieran, hemos ido a comer y todo, porque no es que esté enclaustrado, es increíble, es un milagro ¿cómo no creer en los milagros con esto? Ese muchacho está entero, me veo peor yo después de un catarro, a ver cuánto le dura y cuánto le dura a todos, porque no la tenemos comprada, pero de momento la libró increíble", expresó Bruno Bichir.

Así que como hombre de fe que dice ser, Bruno Bichir cree que lo que está sucediendo con la familia es un milagro, porque también su madre la actriz Maricruz Nájera, a sus 85 años y después de un problema con su cadera, goza de salud y puede moverse por su casa sin ayuda; y él también agradeció el estar con trabajo al formar parte de la puesta en escena "Réquiem", donde da vida a un sacerdote, lo cual no cree que sea casualidad.

"Por algo me llega, porque creo en los milagros, básicamente no podría ser creador si no creyera, desde mi punto de vista, porque debo creer en lo que digo al salir a escena, porque mi labor es emocionar al público, pero también hacerlo reflexionar, dudar, enojarse, provocarlo y hasta perturbarlo", expresó Bruno Bichir.

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¿De qué trata "Réquiem"?

En "Réquiem", que se estrenará el 17 de julio en el Foro Shakespeare, él da vida al Padre Banks, quien tiene la misión de detener la ejecución de un menor de edad, la cual se llevará a cabo en una prisión de Texas; ahí se encuentra con Emma (Marimar Vega), la fiscal responsable del caso, con quien comienza una conversación que se transforma en un enfrentamiento moral sobre justicia, miedo, culpa, violencia y el futuro de una sociedad que parece haber perdido toda compasión.

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Marimar Vega aseguró que ha encontrado muchas cosas en común con Emma, comenzando por su gusto por las leyes y el sentido de la justicia, es por eso que siempre ha pensado que de no haber sido actriz seguramente el día de hoy sería abogada.

"Emma es una mujer de ideales muy fijos, que ha trabajado mucho por este caso, porque se vuelve algo grande por ser la pena de muerte de un niño, quien se ha involucrado en algo así le lleva años estando en el foco de atención. A través de ella podemos ver que uno puede opinar mucho y tener claridad en un tema, pero cuando te toca a ti estar del otro lado, quién sabe si sigues pensando en lo mismo", expresó Marimar Vega.

Para el autor Reynolds Robledo, esta nueva temporada no debería tomarse como un remontaje, porque tanto él como el director Enrique Singer han tenido que reinterpretar y actualizar este texto que nació en 2018, pero que pese a todo no ha perdido la actualidad.

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"Es hablar sobre la polarización de las posturas, así que la pregunta importante para mí es ¿qué tanto estamos dispuestos a escuchar a alguien cuando está en contra de lo que creemos y opinamos? ¿qué tanto estamos dispuestos a perder por defender una idea? Sobre todo en un momento en que constantemente nos están pidiendo tomar decisiones y posturas sobre la política, la religión, lo social, etcétera", expresó el escritor.

A pesar de que esta historia ha tenido diferentes elencos a lo largo de ocho años, primero fueron Ludwika Paleta y Hernán Mendoza, luego Mónica Huarte y Alberto Estrella, ahora con Marimar Vega y Bruno Bichir, esta puesta en escena conserva su esencia, pero al mismo tiempo se convierte en algo diferente para el director Enrique Singer.

"La escenografía y el trazo escénico es bastante parecido, pero sí cambia mucho porque ellos (los actores) son otras personas y en su actoralidad proponen nuevas maneras de ver a los personajes, otras formas de ser, lo cual abre muchísimos campos para experimentar cosas y relaciones muy distintas, entonces es fascinante ver cómo podemos atacar una obra desde otra perspectiva a partir del trabajo de ellos dos; aunque se esté hablando de la misma historia", señaló el director.

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Finalmente, Bruno Bichir consideró que ha tenido mucha suerte de formar parte de este proyecto, sobre todo porque se trata de dramaturgia mexicana contemporánea de calidad, y que además tiene al frente a uno de los mejores directores, Enrique Singer, quien les hace cada ensayo un ejercicio de creatividad.

"Marimar y yo venimos del mundo teatral, de correr desde bebés en un teatro, entonces intrínsecamente estamos ligados al respeto por el autor y por el director, y por el escenario mismo, lo que no nos hace precisamente personas que sólo obedecen, lo que hace de esto toda una experiencia", dijo Bruno Bichir.

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