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reapareció en redes sociales después de haber sufrido una caída derivada de una crisis de salud mental, el actor de 38 años aparece con buen semblante en una consulta odontológica para atender las secuelas que tuvo tras la caída que vivió desde un tercer piso el pasado 13 de marzo.

La familia Bichir informó entonces que el actor mexicano sufrió una crisis de salud mental que derivó en un accidente, luego de caer por una ventana; el incidente ocurrió en la Ciudad de México. A través de un comunicado oficial, sus familiares aclararon que el incidente no fue un acto voluntario ni una decisión consciente.

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“José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”, señala el documento difundido a medios, en el que también explican que el actor atravesaba “una crisis profunda” en medio de un contexto emocional complejo.

De acuerdo con el posicionamiento, el intérprete recibió atención médica especializada y estuvo acompañado por su familia en todo momento.

La familia de José Ángel agradeció las muestras de apoyo y preocupación del público, y aprovechó el mensaje para hacer un llamado a visibilizar la salud mental como parte fundamental del bienestar integral, insistiendo en que atravesar una crisis emocional no convierte a una persona en un peligro, sino en alguien que requiere ayuda, contención y comprensión.

En las imágenes de su reaparición, proporcionadas por Televisa Espectáculos, el actor aparece con un cabestrillo que mantiene inmovilizado uno de sus brazos; José Ángel tuvo una fractura facial y un traumatismo abdominal además de la pérdida de algunos dientes como secuelas de la caída.

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José Ángel Bichir se recupera de las lesiones que le dejó una caída de gran gravedad. Fotos: Televisa Espectáculos.
José Ángel Bichir se recupera de las lesiones que le dejó una caída de gran gravedad. Fotos: Televisa Espectáculos.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir es un actor mexicano, integrante de una de las dinastías más reconocidas del cine y la televisión en México. Ha participado en cine, series y teatro, con proyectos como “Mirreyes vs Godínez”, “El club de los idealistas” y “Sexo, pudor y lágrimas 2”, entre otros, consolidando una carrera que combina comedia y drama. Desde joven ha estado vinculado al medio artístico, siguiendo los pasos de su familia.

La dinastía Bichir tiene su origen en el matrimonio entre el director Alejandro Bichir y la actriz Maricruz Nájera. De esta unión nacieron los tres pilares de la familia: Odiseo, Demián y Bruno Bichir, quienes se consolidaron como referentes del cine, teatro y televisión en México gracias a su versatilidad y formación académica.

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Mientras que Demián alcanzó reconocimiento internacional con una nominación al Oscar, sus hermanos han mantenido carreras sólidas en la escena nacional. Actualmente, el legado continúa con José Ángel Bichir (hijo de Odiseo), quien representa a la nueva generación de actores de este influyente clan artístico.

Los Bichir pidieron respeto y privacidad para acompañar el proceso de recuperación del actor, al tiempo que expresaron su deseo de que este momento contribuya a generar mayor conciencia sobre la importancia de hablar abiertamente de la salud mental.

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