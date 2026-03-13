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A pesar de la situación que pasa , su madre, la actriz , está tranquila y aseguró que su hijo no se encontraba alcoholizado y su accidente tampoco fue intencional, pese a lo que se ha comentado en medios de comunicación y redes sociales.

"Ni estaba borracho, ni nada por el estilo, (José Ángel) estaba en mi casa", comentó Pascual, en un momento que salió a caminar en los alrededores del hospital donde está internado el también hijo de Odiseo Bichir.

Aunque al comienzo se había reportado que el exnovio de Belinda había sido llevado al Hospital General "Dr. Rubén Leñero", la realidad es que fue llevado a un hospital privado al sur de la Ciudad de México (CDMX), hasta donde llegaron sus padres y han estado con él en todo momento.

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Fue ahí que dicha productora compartió cuál era el estado de salud de su hijo, con el fin de que la gente que está preocupada por él sepa la verdad, de acuerdo con sus palabras.

"Está bien, tuvo fractura de nariz y de su boca, pero él está muy fuerte y va a estar bien, el resto de su cuerpo está bien, su clavícula y su talón (también están un poco lastimados)", dijo.

Acerca de la posibilidad de que el actor estuviera pasando por un episodio de depresión, su mamá indicó que eso a ella no le correspondía hablarlo y que será necesario esperar a que él se recupere y pueda hablar de ello; además, recalcó que no se trató de algo intencional, más bien de un accidente.

La tarde de este viernes el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, y la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país, reportaron en sus cuentas de X que José Ángel Bichir había sido encontrado en la planta baja de un complejo de departamentos, presentando una fractura en el rostro y golpes en el abdomen, a causa de lo cual los paramédicos que respondieron a la llamada de auxilio lo habían trasladado al Hospital Rubén Leñero para su atención médica.

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dft

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