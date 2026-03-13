Un hombre resultó gravemente lesionado la tarde de este viernes luego de caer desde el tercer nivel de un edificio de departamentos ubicado en la calle Uxmal, esquina con Eje 4 Sur (Xola), en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), policías tomaron conocimiento del hecho tras recibir el reporte de una persona que se encontraba tirada en la parte baja del inmueble con manchas hemáticas.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para brindar atención al lesionado, quien fue identificado como el actor José Ángel Bichir, de aproximadamente 35 años de edad. Al momento de la valoración médica se encontraba inconsciente.

Los socorristas diagnosticaron al paciente con fractura en el rostro, trauma abdominal y diversas contusiones, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

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Actor Ángel Bichir resulta gravemente lesionado tras caer desde un tercer piso en la Narvarte; presuntamente se habría arrojado. Foto: Especial.

Información preliminar señala que el hombre habitaba en el tercer piso del edificio de cinco niveles y, presuntamente, se habría arrojado hacia la vía pública.

Durante la atención de la emergencia también fue valorada una mujer de aproximadamente 70 años que presentó una crisis nerviosa; sin embargo, no requirió traslado hospitalario.

En el sitio participaron elementos del ERUM, personal de rescate conocido como Vulcanos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Tras la atención del lesionado, se dio parte al Ministerio Público para iniciar las indagatorias correspondientes y determinar las circunstancias en que ocurrió la caída.

Ángel Bichir es conocido por su participación en cine, teatro y televisión mexicana, con trabajos en producciones como la serie infantil Aventuras en el Tiempo y la película Sexo, pudor y lágrimas, entre otros proyectos. Además, en años anteriores fue vinculado sentimentalmente con la cantante Belinda.

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