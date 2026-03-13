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En el programa “Sí al desarme, sí a la paz” que se implementa en la Ciudad de México para sacar las armas de los hogares capitalinos, durante este año también se podrán canjear armas blancas, como cuchillos dagas, navajas, puñales y katanas, anunció el secretario de Gobierno, César Cravioto.
Al encabezar el arranque del programa 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero, el secretario precisó que las armas blancas podrán canjearse por algún artículo escolar o recreativo, dirigido principalmente a jóvenes y adolescentes.
Además, para las infancias, se realiza el cambio de juguetes bélicos por juguetes no bélicos, didácticos o libros.
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“No tenemos que acostumbrarnos a la violencia. No es natural la violencia. La violencia no debe de estar en nuestras colonias. La violencia no debe estar en nuestras casas, en nuestras calles”, señaló durante la jornada que se realizó este jueves 12 de marzo en Chalma de Guadalupe.
Durante la jornada de ayer, las autoridades recolectaron y destruyeron una pistola Colt calibre 22 y un rifle Remington calibre .270.
En un comunicado, la Secretaria de Gobierno precisó que durante los primeros dos días de la instalación de los módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se recibieron 20 armas cortas, 15 largas, 578 cartuchos y una granada.
Este año, se instalarán tres módulos de canje de armas de manera simultánea: uno en un territorio de paz, otro en la colonia donde se realice el recorrido Casa por Casa que encabeza cada jueves la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y uno más en algún punto con alta incidencia delictiva.
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afcl/cr
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