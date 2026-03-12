Atizapán de Zaragoza, Méx.- El Gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza presentó oficialmente el Proyecto de Mejoramiento Integral del Parque de los Ciervos, una intervención que estará a cargo del arquitecto y paisajista Mario Schjetnan, reconocido por el diseño del Parque La Mexicana.

De acuerdo a las autoridades, la rehabilitación del Parque de los Ciervos constará de tres etapas.

Etapa 1 será la Rehabilitación Vial, la cual tiene como objetivo el mejoramiento de la entrada al parque. Consistirá en la construcción de una trotapista, ciclopista, estacionamiento y una plaza.

Proyecto de Mejoramiento del Parque de los Ciervos. Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

Etapa 2. Rehabilitación al interior del Parque de los Ciervos: consistirá en mejorar la zona natural del parque, con acciones de recuperación y mantenimiento que permitan conservar su entorno sin alterar el equilibrio ambiental del área.

Etapa 3 Sistema Hidrológico. Se llevará a cabo el saneamiento del río que cruza por el parque el cual tiene una longitud de 9km.

De acuerdo al director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ramón Jarquin, la primera etapa tendrá una inversión de 60 millones de pesos. Las consecuentes serán analizadas conforme avance el proyecto.

Al respecto, el arquitecto y paisajista Mario Schjetnan, comentó que el objetivo del proyecto es crear "un parque integral del tipo urbano-municipal-natural", donde existan espacios para corredores, peatones, ciclista y aquellos que quieran disfrutar de la naturaleza.

"Será un lugar donde todos sientan que llegan a algo, será darle identidad al parque", comentó.

El proyecto de Mejoramiento Integral del Parque de los Ciervos ya inició y se desarrollará durante los próximos dos años. Durante este periodo, el parque no permanecerá cerrado en su totalidad, por lo que continuará abierto al público en distintas áreas mientras avanzan los trabajos.

