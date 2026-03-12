La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que, de acuerdo con los pronósticos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se estima que en esta temporada seca-caliente habrá entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de contingencia ambiental para la ZMVM.

La CAMe recordó que la temporada seca-caliente, a la que se conoce también como temporada de ozono en la ZMVM, se caracteriza por la presencia de sistemas de alta presión que ocasionan días despejados, con escasa humedad, radiación solar intensa y poco viento, lo que a su vez promueve una mayor formación y acumulación de ozono.

Ante esto, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México dieron a conocer las acciones que puede tomar la población para evitar exponerse al ozono, además de contribuir a reducir las emisiones de contaminantes.

CAMe estima que habrá entre 5 y 15 días con altas concentraciones de ozono en esta temporada de calor. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Recomendaciones

En caso de registrarse altos niveles de ozono las autoridades recomiendan las siguientes medidas para proteger la salud:

●Mantenerse informados de la calidad del aire en su ubicación.

●Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y el ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, si hay mala calidad del aire en la localidad.

●No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Además, se emitieron las siguientes recomendaciones para prevenir y reducir las emisiones contaminantes:

●Facilitar y continuar el trabajo a distancia, así mismo, realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

●Brindar mantenimiento oportuno a los vehículos automotores.

●Recargar gasolina antes de las 10:00 horas y después de las 18:00 horas, sin cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

●Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

●Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

●Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

