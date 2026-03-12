Más Información

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

INE añade identidad no binaria y la palabra “indígena” en la nueva credencial para votar; estos son los cambios

La Comisión Ambiental de la Megalópolis () dio a conocer que, de acuerdo con los pronósticos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México () se estima que en esta temporada seca-caliente habrá entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de contingencia ambiental para la ZMVM.

La CAMe recordó que la temporada seca-caliente, a la que se conoce también como en la ZMVM, se caracteriza por la presencia de sistemas de alta presión que ocasionan días despejados, con escasa humedad, radiación solar intensa y poco viento, lo que a su vez promueve una mayor formación y acumulación de ozono.

Ante esto, los gobiernos de la y del Estado de México dieron a conocer las acciones que puede tomar la población para evitar exponerse al ozono, además de contribuir a reducir las emisiones de contaminantes.

CAMe estima que habrá entre 5 y 15 días con altas concentraciones de ozono en esta temporada de calor. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
Recomendaciones

En caso de registrarse altos niveles de ozono las autoridades recomiendan las siguientes medidas para proteger la salud:

●Mantenerse informados de la calidad del aire en su ubicación.

●Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y el ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, si hay mala calidad del aire en la localidad.

●No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Además, se emitieron las siguientes recomendaciones para prevenir y reducir las emisiones contaminantes:

●Facilitar y continuar el trabajo a distancia, así mismo, realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

●Brindar mantenimiento oportuno a los vehículos automotores.

●Recargar gasolina antes de las 10:00 horas y después de las 18:00 horas, sin cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

●Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

●Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

●Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

