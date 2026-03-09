La jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que no sólo la Ciudad de México puede estar en la ruta para reducir emisiones y ozono, sino que se requieren acciones metropolitanas para lograr este objetivo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina adelantó que próximamente dará a conocer, de manera pública, medidas que se tienen que tomar de manera metropolitana, mismas que se llevarán a la Semarnat cuando se convoque a ello.

“La reducción de las emisiones de ozono se va a lograr con mayor envergadura con acciones metropolitanas. Ya no sólo la Ciudad de México puede seguir bajo ese rumbo, bajo esa ruta, sino que ahora lo tenemos que hacer, hay todas las condiciones políticas y sociales y, sobre todo, por el tema de la contaminación que nos obligue a tener un programa metropolitano”, dijo.

Agregó que “pronto vamos a dar a conocer esta agenda que tenemos como Ciudad de México sobre este tema y en cuanto nos convoquen estamos al pendiente, estaremos asistiendo a la reunión y yo estoy segura que van a salir cosas muy buenas de este encuentro entre Estado de México y Ciudad de México con la agenda medioambiental y, sobre todo, reducción de emisiones contaminantes y lograr avances históricos frente a la contaminación”.

En febrero pasado, llegó de que la CAMe activó la tercera contingencia por ozono de este 2026, Brugada Molina afirmó que buscaría una reunión “inmediata” con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Estado de México, para llegar a acuerdos que permitan avanzar de manera conjunta en medidas para disminuir la contaminación en la zona.

