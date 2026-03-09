Integrantes de la Asociación ‘Comerciantes Unidos del Sistema de Transporte Colectivo Metro’ alertaron que podría ocurrir una “catástrofe” en las 12 líneas por el crecimiento “caótico” de comercios ilegales, pues se pasó de 305 módulos de venta a 800, cifra que se suma a los más de mil vagoneros y 400 toreros en las distintas líneas.

Juan Ramón Torres, uno de los comerciantes legales afectados, aseguró que este incremento desmedido pone en peligro la vida de los más de 2.5 millones de pasajeros diarios que hay en el Metro, pues el Sistema carece de protocolos adecuados en caso de una estampida humana, un sismo o un incendio, toda vez que han aumentado los negocios que hacen uso de hornos.

Además, advirtió que los permisionarios que tienen juicios administrativos por arbitrariedades de las autoridades del Metro CDMX, son amedrentados por personal del organismo, quienes los amenazan con bloquear o anular dichos juicios interpuestos ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX.

El integrante de Comerciantes Unidos detalló que su organización cuenta con un liderazgo colegiado e hizo un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a tomar en cuenta las denuncias públicas y penales que existen.

Subrayó que la Asociación tiene documentados todos y cada uno de los nuevos negocios irregulares existentes en las 12 líneas del Metro así como los nombres y sobrenombres de los extorsionadores que envían las autoridades del Metro como es el caso de ‘El Puma’, ‘El Murciélago’, ‘La Maestra y ‘El Poseidón’.

“La corrupción en la entrega de módulos para venta conocidos como “cilindros” ya beneficia a compañías telefónicas, de autoservicio y locales con elaboración de pastes sin permisos regulares, expulsando a los permisionarios más antiguos”, lamentó.

