La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que sacar el aborto del Código Penal de la Ciudad de México es “una definición importante” que se discute en el Congreso local, por lo que aseveró que su administración estará al pendiente de este asunto.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina recordó que la Comisión que atiende el tema se encuentra en procesos de consulta por este tema.

“Es sacar (el aborto) del Código Penal, es un tema que ha estado en el Congreso de la ciudad y la comisión que atiende este tema, está en procesos de consulta y vamos a esperar. Es, creo yo, que una definición importante y que se está discutiendo, mientras esté en el Congreso de la ciudad estaremos al pendiente”, indicó.

A 18 años de la despenalización del aborto en la capital del país, colectivos feministas y activistas han reiterado el llamado al Congreso local para sacarlo del Código Penal local y evitar la criminalización hacia las mujeres y personas gestantes que recurren a esto.

A finales de 2024 se discutió un dictamen en el Congreso de la CDMX con el que se se buscaba despenalizar por completo el aborto; sin embargo, la discusión quedó en pausa.

LL