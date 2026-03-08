Más Información

En la marcha del 8M de este año, asistieron 120 mil mujeres, confirmó la Jefa de Gobierno,.

Mencionó que la movilización se realizó de forma pacifica y que la jornada que concluyó con saldo blanco.

Brugada lamentó que al final de la marcha un grupo mayoritariamente de hombres, uno de los edificios del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales fueron retirados por las mismas manifestantes.

Cifra incrementa año con año

El año pasado, durante la marcha se rompió el récord de asistencia, enumerando más de 200 mil mujeres, según lo informó la SECGOB y SSC.

Edición tras edición, la presencia en la movilización por el 8M incrementa, en el 2024 se contabilizaron 180 mil mujeres y un año antes, en el 2023 eran aproximadamente unas 90 mil.

Previo al confinamiento por COVID en 2020, la marcha reunió cerca de 80 mil mujeres para posteriormente, en tiempo pandemia registrar 20 mil asistentes un año después.

aov

