Citlalli Hernández Mora, recién nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, admite que hay expresiones dentro del partido que cuestionan la prevalencia de la coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, sobre todo, después de la votación de la reforma electoral en el Congreso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Hernández Mora —quien atiende la llamada en plena entrega-recepción de su oficina en la Secretaría de las Mujeres— afirma que a pesar de esas voces, la intención de su trabajo al frente de la Comisión Nacional de Elecciones es lograr ir en coalición al Congreso y en los 17 estados para la elección intermedia de 2027.

Lejos de considerarse “una salvadora” para la 4T, Hernández Mora dice que confía en su capacidad y experiencia dentro del movimiento para conseguir el objetivo: llevar a las boletas del 6 de junio a los mejores candidatos de los tres partidos, darles a todos su lugar y que compitan por su espacio de manera equitativa.

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¿Cómo le fue en las primeras reuniones con PT y el Verde?

—Fueron reuniones preparatorias para que la próxima semana podamos iniciar una primera mesa ya los tres partidos, bajo mi conducción, en la que vamos a definir algunas directrices, a escuchar las preocupaciones de nuestros aliados, los planteamientos nuestros e ir preparando todo para poder ir en coalición que, siempre —desde mi experiencia— es algo que lleva tiempo su construcción, que se va tejiendo poco a poco.

¿Está en veremos la coalición hasta el avance de las reuniones?

—La intención es ir en coalición en los 17 estados donde hay elecciones a las gubernaturas. Evidentemente, también construir nuevamente una coalición que nos permita ganar la mayoría calificada en San Lázaro, la mayoría de los congresos locales, disputar la mayoría de los municipios, priorizando las ciudades más importantes.

¿Morena está en condiciones de ceder tres candidaturas estatales al Verde?

—La idea es construir una estrategia electoral y poner objetivos comunes. Siempre hay temor cuando haces una coalición con un partido tan grande como el nuestro, que pase lo que en su momento pasó con el PES: la fuerza de Morena fue tan grande que se perdió el registro, entonces, evidentemente ya es un acuerdo dado generar una estrategia que nos permita a los tres partidos que nos vaya bien y, en ese sentido, se requiere mucha ingeniería electoral, de parte de los tres.

Necesitamos poner objetivos comunes y, justamente, esta primera reunión que tendré con todos será para escuchar sus planteamientos. Tanto el PT, el Verde y nosotros podemos tener distintas aspiraciones o planteamientos, pero me parece que, en el marco de una mesa de coalición, lo importante es cómo nos ponemos de acuerdo.

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¿Qué pasa en Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, donde el Verde tiene ventaja?

—En toda negociación siempre hay solicitudes que son más complicadas, que ameritan más tiempo y que, en el argot de las coaliciones llamamos ‘encorchetar’ algunos temas a no detenernos con eso, avanzar y, después, dedicarle su tiempo específico. Evidentemente, San Luis Potosí será uno de ellos.

En el caso específico de San Luis Potosí y de Zacatecas, nosotros lo hemos dicho, nosotros vamos a respetar nuestras reglas y tenemos la regla de no ir con familiares. Si el PT, si el Verde, en su momento, plantean que para la encuesta ellos pondrían, por ejemplo, a la senadora Ruth, para nosotros sería muy difícil aceptarlo. Pero yo no me adelantaría, es algo que vamos a platicar en su momento con el Partido Verde.

El acuerdo es platicar, ponernos de acuerdo, y si el acuerdo es que no vamos juntos, tampoco pasa nada porque la coalición no depende de ello, la coalición es mucho más fuerte que una candidatura local.

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Tomando el encargo, ¿se dio cuenta de alguna ruptura que enmendar? Había muchos legisladores de los aliados muy molestos por el trato que recibían de la dirigencia del CEN de Morena.

—Siempre hay diferencias, hay inquietudes y en el diálogo se arreglan. Creo que el error fue llevar esas diferencias y preocupaciones a lo público. Yo voy a llevar esas discusiones al ámbito de lo privado, resolverlas y que públicamente no se expresen de manera que parezca que estamos confrontados, porque por fortuna hay una voluntad de los tres partidos a ir juntos, eso se mantiene.

¿Hay una visión en Morena de que tal vez el PT y el Verde se convirtieron en los principales opositores en el Congreso?

—Sí hay expresiones en Morena que, con lo que ha pasado, pues cuestionan la coalición. Sin embargo, yo que soy militante de Morena también estoy convencida de que una estrategia electoral con dos aliados es importante, y que un juicio más justo sobre la coalición es que ha sido la forma en que la mayoría de reformas constitucionales de este sexenio se han aprobado. Sí ha sido gracias al trabajo, también, del PT y del Verde.

¿Salvará a la 4T en 2027?

—Creo tener la capacidad para volver a construir la mayoría calificada que ganamos en 2024. Es, sin duda, mi objetivo principal: mantener la mayoría calificada en el Congreso y que eso nos permita seguir acompañando los últimos tres años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.