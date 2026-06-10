[Publicidad]
La Policía capitalina capturó a Dylan Sebastián "N", sujeto presuntamente relacionado con el ataque a la diputada local, Diana Sánchez Barrios.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la detención se realizó en la alcaldía Gustavo A. Madero a través de trabajos de investigación e inteligencia.
A Dylan también se le relaciona con un grupo delictivo que opera en el centro de la Ciudad de México y con al menos dos eventos de disparos y feminicidio, uno en la alcaldía Tláhuac y otro en Venustiano Carranza.
Al momento de su captura, se le aseguraron 100 dosis de aparente droga y un arma de fuego, informó la SSC.
Lee también Estas son las movilizaciones previstas para este miércoles 10 de junio
La diputada Diana Sánchez Barrios fue atacada a tiros el 17 de octubre de 2024 cuando caminaba por calles del Centro Histórico, junto a dos colaboradores, quienes murieron.
Mundial 2026: ¿A qué hora comenzarán los cierres viales el próximo 11 de junio?; aquí te damos todos los detalles
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Estados
“Oaxaca necesita educación, justicia, trabajo, estabilidad y oportunidades”: cámaras empresariales exigen solución definitiva al conflicto magisterial
Metrópoli
Mantienen operativo de vigilancia en caseta de Tlalpan; por tercer día consecutivo verifican condiciones de seguridad
Economía
En revisión del T-MEC queremos eliminar el escenario de incertidumbre: Economía; acuerdo apunta a mayor integración de Norteamérica
Techbit
MediaTek y NVIDIA impulsan una nueva generación de PC con IA
Sección
Peregrinación Sonidera alista festejo masivo con La Changa y La Conga
Sección
Alejandro Fernández dirá presente en la inauguración del mundial entonando el himno mexicano
Sección
César Ramos defiende a Katia Itzel: “Este país no está preparado para el éxito femenino”
Sección
Metro CDMX: Línea 2 dará servicio total para la inauguración del Mundial 2026