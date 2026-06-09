Por segundo día consecutivo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México mantienen un operativo de seguridad y revisión en la caseta de cobro de la autopista México–Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan.

La dependencia capitalina informó que durante la mañana se instaló un punto de revisión aleatoria a unidades de transporte de pasajeros que ingresan a la capital, con apoyo de la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

El objetivo del operativo, señaló la SSC, es garantizar que los pasajeros no porten objetos aptos para agredir o que representen un riesgo para habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

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Las autoridades indicaron que estas acciones se realizan en coordinación con instancias del Gobierno de México, autoridades capitalinas y con el acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos, a fin de que los procedimientos se desarrollen con respeto y sin afectar a terceros.

Durante la supervisión, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, explicó que se da continuidad a las acciones realizadas un día antes para garantizar la tranquilidad y seguridad en la zona.

“Estamos aquí en coordinación y compañía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México. Estamos dando seguimiento a las actividades que realizamos el día de ayer para garantizar la tranquilidad y la seguridad en la zona”, señaló.

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El funcionario hizo un llamado para que las movilizaciones y expresiones en el espacio público se lleven a cabo de manera pacífica, con respeto a la ciudadanía y evitando actos que puedan poner en riesgo a manifestantes o terceras personas.

Respecto a la posible llegada de más autobuses a la zona, Medina indicó que las autoridades permanecen atentas para acompañar y verificar el desarrollo de las actividades.

Añadió que la presencia de organismos de derechos humanos tiene como finalidad acompañar el operativo y garantizar que se respeten los derechos de las personas, mientras se mantiene el diálogo como vía para resolver cualquier situación.

Hasta el momento, el operativo permanece concentrado en la autopista México–Cuernavaca, donde continúan las revisiones preventivas.

LL