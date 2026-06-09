Autoridades federales y capitalinas aseguraron 59 “presuntos” artefactos explosivos en uno de los 17 autobuses en los que se trasladaban los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

El operativo se registró la mañana de ayer, cuando los autobuses ingresaron a la Ciudad de México por la plaza de cobro número uno Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un dispositivo de seguridad.

Según los reportes oficiales, alrededor de las 10:00 horas los vehículos fueron interceptados por cientos de elementos de la SSC, quienes formaron una valla para impedir su avance y solicitaron realizar una revisión preventiva ante una denuncia sobre la posible presencia de objetos que podrían representar un riesgo.

Camiones con estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron encapsulados por policías de la CDMX para impedirles el paso y evitar que se unieran a la CNTE. Foto: VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

Los pasajeros inicialmente se negaron a permitir la inspección de las unidades, por lo que al sitio arribaron autoridades de la Secretaría de Gobernación, personal de derechos humanos y elementos especializados de seguridad para establecer un acuerdo con los viajantes.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, informó que la revisión se realizaría con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y representantes del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de descartar cualquier situación de riesgo.

Como parte del operativo fueron desplegados binomios caninos especializados, que realizaron recorridos en el interior y exterior de los autobuses. Los perros marcaron tres unidades en la zona baja, correspondiente al compartimento destinado para el equipaje.

Ante los señalamientos, personal táctico y del agrupamiento Zorros de la SSC, especializado en la atención de posibles objetos explosivos, acudió para efectuar las revisiones correspondientes.

Después de varias horas de diligencias, cerca de las 12:20 horas especialistas de la corporación capitalina localizaron en el interior de uno de los autobuses una caja de color azul.

La policía le halló a los padres presuntos explosivos. Foto: VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

Durante la inspección, los elementos encontraron 59 tubos de PVC color blanco, además de una mecha y materiales que presuntamente podrían contener pólvora, por lo que fueron asegurados y trasladados para realizar un análisis pericial.

Los artefactos fueron llevados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde serían sometidos a los estudios correspondientes para determinar su composición y procedencia.

Las autoridades señalaron que la revisión se realizó tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre la posible presencia de explosivos en uno de los vehículos donde viajaban estudiantes y maestros que se dirigían a participar en movilizaciones en la capital del país.

Arturo Medina confirmó el hallazgo de la caja con los 59 presuntos explosivos y señaló que la revisión tuvo como objetivo garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de la población.

“Estamos a favor de la manifestación pacífica, pero no se debe poner en riesgo a la población con el uso de artefactos explosivos en las protestas”, indicó el funcionario.

Tras concluir las revisiones, los 17 autobuses fueron liberados de manera gradual y continuaron su trayecto hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Maestros de la CNTE jugaron futbol frente al antimonumento de los 43 ubicado sobre el Paseo de la Reforma. Foto: VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

En un mitin sobre Reforma, padres y madres de los 43 negaron que hayan traído explosivos y acusaron que se los quisieron sembrar: “Nos querían sembrar evidencias falsas, difamándonos para que el pueblo ya no nos apoye”, dijo la señora María de Jesús.

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