Morena anunció este jueves que Citlalli Hernández Mora presidirá la Comisión Nacional de Elecciones rumbo al proceso electoral de 2027, un cargo nuevo en el partido, ya que ese órgano de dirección usualmente ha sido colegiado –sin presidencia nombrada—y quien ha ejercido como vocero ha sido el presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

A este anuncio por parte de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, le antecede una crisis marcada en la alianza entre el partido guinda, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Estos dos últimos han pedido condiciones de igualdad para sus aspirantes en las encuestas que organice Morena rumbo a la elección de candidaturas para gobernadores, alcaldes y diputados federales en 2027; ante el desdén que desde la dirigencia de Morena se ha presentado tras la discusión de la reforma electoral, donde los partidos aliados se sintieron afectados y finalmente decidieron no acompañarla.

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Luisa Alcalde, líder de Morena, Citlalli Hernández Mora, nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Carolina Rangel, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (16/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Declaraciones por parte de líderes del PT y del Verde con respecto al desencanto con la alianza han sido muchas. Destacan particularmente las del senador Luis Armando Melgar (PVEM), quien expresó que la definición de ellos es ser aliados de Morena, “no una extensión de Morena”.

“No somos sometidos a Morena, los incondicionales de Morena. (…) Ha habido declaraciones muy desafortunadas de la líder de Morena con respecto a nosotros en el tema de San Luis Potosí, pero, insisto, donde podamos ir solos y tengamos el músculo para hacerlo vamos a levantar la mano”, dijo.

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?

Morena, como todos los partidos políticos, genera este órgano de manera temporal en cada proceso electoral. De acuerdo con los estatutos de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones tiene cinco integrantes, dos de ellos son quienes presiden el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la Secretaría General del mismo; tres más son la Secretaría de Organización y dos consejeros nacionales.

Por lo tanto, para el proceso electoral de 2027, la Comisión Nacional de Elecciones debería integrarse por Luisa María Alcalde, como presidenta del partido; Carolina Rangel, secretaria general; Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización; y dos consejeros nacionales elegidos por el Consejo Nacional.

Al inicio de cada proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibe por parte de cada partido la lista de quiénes integraran este órgano, encargado de llevar a cabo los procesos de selección internos de aspirantes y la designación de precandidatos.

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Luisa Alcalde, líder de Morena, anuncia a Citlalli Hernández Mora como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones (16/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Por ello, extraña que en Morena se haya optado por presentar en abril –cuatro meses antes de que inicie el proceso electoral 2027— a quien presidirá la Comisión Nacional de Elecciones, que en procesos anteriores funcionaba como un órgano colegiado y el presidente del partido fungía únicamente como vocero.

¿Cuáles son las funciones de la Comisión Nacional de Elecciones?

Según los estatutos de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones es la responsable de organizar todas las elecciones y votaciones que tengan lugar durante los procesos internos del partido. Además, frente a un proceso electoral, valora la trayectoria de quienes aspiren a la candidatura de un cargo de elección popular.

La Comisión Nacional de Elecciones recibe de cada aspirante un programa de trabajo detallado y un currículo, para evaluar sus antecedentes políticos, atributos éticos y afinidad con las causas del partido. También acredita su participación en los procesos de formación política impartidos por el Instituto Nacional de Formación Política.

A partir de ello, elige a quiénes de los aspirantes proponer para la realización de encuestas abiertas a la ciudadanía. De acuerdo con las últimas modificaciones a los estatutos de Morena, en el proceso 2027 solo se expondrán seis aspirantes en las encuestas.

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Citlalli Hernández Mora, nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (16/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Si militantes del PT y del Verde decidieran inscribirse al proceso de Morena para ir en alianza, deberán tener en cuenta los requisitos que el partido gobernante pone también para sus candidatos.

Pasado el periodo de encuestas y dando a conocer a los ganadores, comienzan los periodos de “Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación”, cuestionado en varias ocasiones por los partidos de oposición, ya que se adelantan a los tiempos de precampaña regulados por el INE.

Durante ese periodo, los “coordinadores de defensa” realizan movilizaciones, eventos y “llamado al voto” entre los sectores territoriales y de población por la que serán postulados.

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