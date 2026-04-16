Citlalli Hernández Mora ha renunciado a la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, después de haber sido durante más de un año la primera persona en encabezar esta dependencia federal creada durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender a las víctimas de la violencia patriarcal en el país.

Ahora, la autoproclamada militante de izquierda atenderá al Comité Ejecutivo Nacional de Morena en una “tarea muy especial” rumbo a las elecciones de 2027, según lo anunciado en la “Mañanera del Pueblo” este jueves 16 de abril en Palacio Nacional.

Esta es la trayectoria de Hernández Mora, quien además de funcionaria federal ha sido legisladora y colaboradora en las cúpulas del Movimiento de Regeneración Nacional desde sus comienzos.

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Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, acompañada de Claudia Sheinbaum, en la mañanera del 3 de octubre de 2024. Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

De juventudes morenistas al Senado... con muchas inasistencias

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), Hernández Mora estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, tras egresar, se desempeñó como fotógrafa, debido a que se especializó en periodismo.

En el año 2013, a sus 23 años de edad, inició en el activismo político dentro de un Morena naciente, donde fue integrante de las Juventudes de ese partido guinda en la Ciudad de México.

Durante ese mismo año fue secretaria de Cultura en el Comité Ejecutivo Delegacional de Morena en Iztacalco. En 2015, se convirtió en la diputada local más joven de Iztacalco, debido a que tenía apenas 25 años cuando inició su trayectoria legislativa.

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Militante del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador desde sus inicios, Citlalli Hernández adquirió experiencia en temas partidistas un par de años más tarde, principalmente entre 2016 y 2017, periodo en el que fue comisionada de la estructural electoral de Morena en las entidades de Oaxaca y Coahuila.

En el año 2018 fue electa en el Senado de la República, durante la LXIV Legislatura. Durante su paso por la Cámara Alta, Hernández Mora se desempeñó como secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México- Unión Europea.

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El paso de Citlalli Hernández por el Senado de la República estuvo marcado por las inasistencias, de acuerdo con lo denunciado por la entonces senadora panista Lilly Téllez.

La senadora panista Lilly Téllez muestra un cártel con la imagen de la senadora morenista Citlalli Hernández en donde cuestiona que se le ve muy poco en el Senado, tras el arranque de las campañas electoral (02/04/2024). Foto: Cuartoscuro

Téllez, rival política de Hernández, ironizó con carteles de “se busca” que la entonces secretaria general de Morena cobraba sin realizar su trabajo legislativo, por darle prioridad a las campañas electorales.

El 11 de abril de 2024, la panista celebró “el milagro” de que Hernández se presentara a la Cámara Alta, después de acumular faltas. Sin embargo, Lilly Téllez denunció que la morenista sólo estuvo presente media hora en la sesión.

Secretaria general de Morena y primera titular de Mujeres

En el año 2020, Citlalli Hernández resultó electa como secretaria general de Morena, cuando el presidente nacional del partido era el hoy secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En 2024, encabezó la Coordinación de Coaliciones del proceso electoral y durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum fue enlace con mujeres a nivel nacional.

Desde el primer día de 2025 y con 34 años de edad, asumió funciones como la primera titular de la Secretaría de las Mujeres, institución creada por Sheinbaum Pardo para coordinar políticas públicas para avanzar hacia una vida libre de violencias para niñas, adolescentes y mujeres de México.

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En este puesto, ha firmado convenios con plataformas digitales para frenar la violencia digital a través de redes sociales y herramientas de inteligencia artificial, como a principios de 2026 cuando Grok, el chatbot de X, fue usado para desnudar a millones de niñas y mujeres de todo el mundo.

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, en la inauguración simbólica de uno de los 40 Centros LIBRE este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Como secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández también se enfocó en la distribución de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres traducida en distintas lenguas indígenas. En noviembre de 2025, en el marco del 25N, reportó la entrega de más de 25 millones de cartillas en todo el país.

Otras acciones que realizó la primera titular de Mujeres fue la creación de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), que de acuerdo con la dependencia federal han atendido a más de 438 mil usuarias desde mayo de 2025.

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