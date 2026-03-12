La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a Citlalli Hernández Mora, de presuntos señalamientos de medios de comunicación por haber viajado más de 40 veces por actividades relacionadas con la Secretaría de las Mujeres.

“O sea, si Citlalli ha viajado, ha viajado con permiso, primero, para representar a México en distintos eventos. Ahora, había la posibilidad de ir a Nueva York a un evento internacional de mujeres y Citlali me dijo: ‘Prefiero quedarme aquí porque es el mes de las mujeres y prefiero estar aquí en vez de asistir’. El trabajo que hacemos es de atención a las mujeres, es histórico”, justificó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de marzo, la mandataria explicó que Hernández Mora ha hecho un “gran trabajo” como diputada local, senadora y como secretaria general de Morena. La describió como una mujer honesta, trabajadora, que atiende a mujeres y está en territorio.

“Primero, defender a Citlalli porque es una mujer extraordinaria (...) atiende a las mujeres. Cuando voy a territorio, me denuncian un caso o cuando platico con alguna persona, se lo envía a Citlalli y al instante les llama, está atendiendo y está realizando una excelente labor y es una compañera de primera”, dijo Sheinbaum Pardo.

Indicó que los Centros LIBRES para las mujeres han atendido a cerca de 500 mil mujeres, mientras que la funcionaria ha atendido casos de manera personal, especialmente de violencia vicaria junto a las Abogadas de las Mujeres.

“Ahora, todo lo que viene de Latinus, pues ¿qué vamos a estarles discutiendo? La verdad. (...) Pero a ver, todo lo que diga Latinus (...) el día que hablen bien de nosotros nos vamos a empezar a preocupar, ellos sí hacen propaganda en contra, a eso están dedicados”, expresó la presidenta.

