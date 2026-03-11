Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, reconoció que la Inteligencia Artificial (IA) es un reto para terminar con la violencia digital en el país. Tras firmar un acuerdo de colaboración con plataformas digitales, expresó que se trabaja para fortalecer los esquemas de prevención en escuelas.

“Es el gran reto, poder ganarle o recuperar el tiempo con el acelerado avance de las tecnologías del espacio digital, de la inteligencia artificial. Porque lo que no queremos es que avance la violencia hacia las mujeres en cualquier espacio y con cualquier tecnología”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 11 de marzo, la funcionaria recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió fortalecer esquemas de prevención de la violencia. Destacó que en las escuelas ya existe la materia de cultura digital con contenidos que fomentan la igualdad y combaten las violencias hacia las mujeres.

“Es algo que tenemos que seguir explorando, discutiendo y ver cómo generamos propuestas como Estado mexicano y como Secretaría de las Mujeres para que la inteligencia artificial no sea ahora una nueva herramienta que replique violencias”, explicó al mencionar el caso de Diego “N”, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que generó cientos de imágenes sexuales de sus compañeras.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que desde su perspectiva, para terminar con la violencia hacia las mujeres es necesaria la atención a las causas: implementar la capacitación en entidades públicas y privadas, así como fomentar la educación con igualdad.

Resaltó que en el Día Internacional de la Mujer, se les reconoció con sentido de la justicia e igualdad. Expresó que es de suma importancia nombrar su participación en la historia, en las Fuerzas Armadas, así como a periodistas, políticas y mujeres que han luchado para cambiar al país.

“Es indispensable para que cambie la percepción, cambie la educación, cambie esta forma en que fuimos educadas muchas de nosotras, porque parecía que las mujeres no teníamos posibilidad de llegar a distintos ámbitos porque estaba prohibido; por el solo hecho de nacer mujer, evitaba que pudiera llegar a ciertos espacios”, lamentó.

Señaló que la otra estrategia para erradicar todos los tipos de violencias es la cero impunidad en feminicidios y violencia contra la mujer, pues en México son delitos penales. La mandataria explicó que este convenio voluntario con plataformas digitales, no las sanciona penalmente si no se cumplen, más bien, asumen su responsabilidad.

“No necesitamos solo las leyes, solo las sanciones, sino que necesitamos colaborar en los distintos ámbitos de la sociedad para que entre todos erradiquemos la violencia contra la mujer”, indicó esta mañana.

Ante la exposición de casos de violencia que han vivido periodistas que cubren la fuente presidencial, la Jefa del Ejecutivo resaltó que fue una buena conferencia matutina pues fomenta el debate entre las reporteras y funcionarias. Hizo un llamado al respeto, a escuchar opiniones y a no hablar sobre el físico de las mujeres.

