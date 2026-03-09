Senadores de oposición manifestaron su respaldo a la iniciativa presidencial para eliminar las “pensiones doradas” de altos exfuncionarios públicos, que será discutida y votada esta semana, pero cuestionaron el esquema para definir el tope máximo de esos ingresos.

Entrevistados en el Senado, por separado, coordinadores parlamentarios coincidieron en que existen pensiones excesivas que deben desaparecer; sin embargo, señalaron problemas técnicos y jurídicos en la propuesta, lo que anticipa una discusión legislativa sobre la forma en que se establecerán los límites.

Lee también No hay esperanza de convencer al PT y PVEM en reforma electoral, insiste Monreal; “veo difícil que cambien su opinión”, dice

PAN pide topar pensiones en UMAS

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, aseguró que su partido está completamente de acuerdo en eliminar esos ingresos exorbitantes, porque la existencia de pensiones de hasta un millón de pesos mensuales, así como más de cien beneficiarios que reciben más de 400 mil pesos al mes, es “escandaloso e indefendible”.

Sin embargo, criticó la forma en que la iniciativa pretende fijar el tope, con base en el salario de la persona titular del Poder Ejecutivo.

“La iniciativa está hecha con las patas. Está muy mal planteada, porque lo que pretenden es que el tope máximo de las pensiones se fije en función, fíjense nada más, del sueldo de la presidenta de la República, lo cual es un absurdo, porque si el día de mañana esta presidenta o quien sea presidente de la República después, decide subirse el sueldo, entonces aumentan las pensiones. Y si deciden bajarse el sueldo, entonces disminuyen las pensiones.

“Lo que se tiene que hacer técnicamente es toparlas en UMAS, unidades de medida. Por ejemplo, así están topadas las del ISSSTE. Las pensiones del ISSSTE están topadas a 10 UMAS, que son más o menos 35 mil pesos. Las pensiones del IMSS están topadas a 25 UMAS, que es un poco más de 85 mil pesos. Si lo que se quiere es que sea la mitad del sueldo de la presidenta, o sea 70 mil pesos, está muy bien. Hay que topar las pensiones a 20 UMAS”, puntualizó.

Lee también Salud aplica 26.7 millones de vacunas contra sarampión entre 2025 y 2026; reporta más de 12 mil casos en ese periodo

Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado de la República, en una fotografía de archivo. Foto: Especial

PRI respalda que “pensiones millonarias bajen”

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará a favor de la reforma, al considerar que las pensiones millonarias no son justificables.

El legislador afirmó que el PRI respaldará cualquier medida que reduzca jubilaciones excesivas sin importar en qué sexenio se hayan originado.

“Siempre estaremos a favor de que las pensiones millonarias bajen”, sostuvo.

No obstante, indicó que su grupo parlamentario también analizará el tema de la retroactividad, para evitar que se vulneren principios constitucionales.

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano (CARLOS MEJÍA. EL UNIVERSAL)

Iniciativa no resuelve problema estructural del sistema de pensiones: MC

De Movimiento Ciudadano, su coordinador parlamentario, Clemente Castañeda, adelantó que su bancada también votará a favor de eliminar pensiones excesivas, al considerar que va en línea con la política de austeridad.

Lee también Mario Delgado va por regular uso de celulares en escuelas; 79 países ya han tomado medidas, dice

Sin embargo, advirtió que la iniciativa no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones en México, que enfrenta retos más amplios, como su fragmentación y los riesgos de sostenibilidad financiera.

“El problema no está sólo en las pensiones estratosféricas, sino en el conjunto del sistema de pensiones”, señaló.

La iniciativa, que será discutida este martes en comisiones del Senado, forma parte de la agenda del gobierno de la presidenta Sheinbaum para reforzar la política de austeridad y evitar que servidores públicos reciban jubilaciones superiores al salario presidencial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em