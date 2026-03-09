El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reiteró que no tiene esperanzas de convencer al PT y al Partido Verde para que voten a favor de la reforma electoral que subirá al pleno esta misma semana.

Entrevistado al interior del recinto legislativo de San Lázaro, dijo que su bancada respaldará la iniciativa presidencial, pero respetarán el voto en contra de sus aliados.

“Nosotros los vamos a respetar, no tiene ningún problema aceptar que ellos anticiparon su voto, tanto el PT como el Verde anticiparon el voto de esta reforma en lo particular. Así es que ya no causa ninguna sorpresa si es mañana, si es pasado, si es la semana que entra, si es en 20 días, el PT y el Verde ya adelantaron su voto y veo difícil que cambien su opinión”, expresó.

El líder guinda dijo que ha sostenido varias reuniones con los liderazgos de ambos partidos en el Congreso, “pero no es fácil que cambien su decisión”.

“¿Tiene esperanza de convencerlos?”, se le preguntó.

“No, porque ellos ya tomaron su decisión y la han hecho pública, además. No tienen por qué sentirse engañados nadie, dado que ellos ya expresaron desde hace dos semanas su posición frente a este documento legislativo presentado por la presidenta de la República”, respondió.

Ricardo Monreal explicó que las reuniones que está sosteniendo, más que para convencer, es para evitar que el clima se crispe durante la discusión de la reforma en el pleno.

“Nunca me gusta mentir, no miento. En parte es que el debate se dé en tono razonable, respetuoso, con argumentos y no se dé con insultos o con descalificaciones. Morena no lo va a hacer, simplemente va a defender la propuesta de la presidenta y Morena ya decidió respaldarla”, concluyó.

em