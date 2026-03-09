México quiere abrir un debate para estudiar una regulación en el uso de teléfonos celulares en las escuelas por los "graves riesgos" que tiene la tecnología en la salud mental de los jóvenes, en un contexto en el que 79 países ya han tomado alguna medida al respecto, explicó a EFE este lunes el secretario de Educación, Mario Delgado.

"Empieza a haber evidencia, no sólo en México sino también en muchos países, de que el uso de las tecnologías, pues, está afectando de alguna manera el comportamiento de los jóvenes [...] No podemos simplemente quedarnos cruzados de brazos y después ver las consecuencias", subrayó Delgado a EFE en una entrevista telefónica.

El secretario federal mexicano alertó de los "grandes riesgos" asociados a las redes sociales o la inteligencia artificial, de modo que remarcó que el objetivo es alcanzar una cultura digital "responsable, consciente y crítica".

Sin decantarse por un modelo en concreto, Delgado recordó que ya hay al menos 79 países de todo el mundo que han aprobado algún tipo de medida en este sentido, por lo que defendió que México tiene que hacer lo propio.

Citó el caso de la prohibición de que los menores de 16 años puedan tener una cuenta en redes sociales por parte del Gobierno australiano o la discusión aún abierta en España de si "deben entrar o no los celulares a las escuelas".

"Hay muchos ejemplos de regulación en el mundo. Entonces, primero nosotros queremos abrir este debate nacional y veremos las conclusiones, a ver qué nos llevan, qué es lo mejor [...] Lo que sí es que cada vez hay más evidencia de que un uso indiscriminado, el darles a los niños a temprana edad un celular, los deja sometidos a grandes riesgos, muchos problemas de depresión", agregó Delgado.

Menores "totalmente desamparados" en las redes sociales

Por ello, confía en que el resultado del debate sean "conclusiones claras" que sirvan para "proteger a nuestras infancias y juventudes".

"Nosotros justo por eso queremos abrir el debate, no somos de una idea prohibicionista, entonces vamos a ver qué que surge de este debate, qué medidas podrían instrumentarse [...] Dejemos esta discusión y al final nosotros nos iremos pronunciando a partir de lo que sea mejor para todos", señaló.

Una de sus principales preocupaciones es que los menores se hallan "totalmente desamparados" en el ecosistema de las redes sociales, ya que -alertó- si tienen un teléfono móvil "los estamos exponiendo a riesgos que ni siquiera hemos imaginado o calculado".

Tecnología y salud mental

El secretario de Educación ve en este contexto de "gran explosión" en el uso de inteligencia artificial una relación directa entre la tecnología y la salud mental, y señaló que muchos jóvenes recurren a ella como "asesor emocional", pidiéndole a la IA "orientación sobre algún tipo de emoción, sentimientos o sobre problemas de ansiedad y de soledad".

En cuanto a las redes sociales, Delgado interpeló directamente a las empresas que las coordinan, al solicitar que fueran "corresponsables" en la protección de la juventud.

"No debe prevalecer el interés de ellos por generar recursos económicos", dijo Delgado.

En medio de esta discusión internacional, la Unesco recomienda prohibir los teléfonos móviles en las aulas para evitar que distraigan a los alumnos e interrumpan el aprendizaje.

