Una persona perdió la vida luego de ser atropellada por una unidad del Metrobús en la plataforma La Salle de la Línea 2, ubicada sobre Eje 4 Sur Benjamín Franklin, entre avenida Revolución y calle Carlos B. Zetina, en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:15 horas, cuando la unidad de transporte circulaba por la zona y presuntamente arrolló a una mujer, quien requirió atención médica.

Minutos después, al sitio arribó personal de servicios de emergencia, quienes valoraron a la víctima y determinaron que ya no contaba con signos vitales.

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Mujer muere atropellada por unidad del Metrobús en la alcaldía Miguel Hidalgo; autoridades investigan el caso. Foto: Especial.

Al lugar también acudió un familiar de la mujer, quien realizó el reconocimiento correspondiente de la víctima.

Elementos de seguridad y autoridades competentes tomaron conocimiento del hecho para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.

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