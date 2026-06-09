El Metrobús pondrá en operación un servicio especial que conectará de manera directa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el Palacio de los Deportes, para de ahí partir al Estadio Ciudad de México a través del servicio Ride del Trolebús.

La tarifa del servicio especial del Metrobús será de 30 pesos –el mismo costo que tiene la Ruta Quetzalcóatl– y los usuarios podrán pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), tarjetas bancarias de crédito o débito, teléfonos inteligentes y relojes con tecnología NFC.

No obstante, el Gobierno capitalino recomendó adquirir la Tarjeta de MI en las terminales del AICM y recargar al menos 380 pesos para cubrir tanto el trayecto en Metrobús como el servicio de Trolebús Ride, que cuesta 350 pesos.

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El recorrido iniciará en la Terminal 1 del AICM, continuará por la Terminal 2 y llegará al Palacio de los Deportes sin realizar paradas intermedias.

Las unidades tendrán una frecuencia aproximada de 15 minutos y contarán con señalización especial en los puntos de ascenso y descenso, además de personal capacitado para orientar a los pasajeros.

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