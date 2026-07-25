Cada familia tiene su propia receta para preparar chiles en nogada, pero hay ingredientes que no pueden faltar si se quiere lograr el sabor que los distingue, entre ellos, las frutas que forman parte del relleno.

Su mezcla aporta un toque cítrico y dulce, junto con una combinación de texturas en cada bocado. Pero, ¿cuáles son? Hoy te lo revelamos para que consigas un platillo de 10.

¿Qué frutas lleva el relleno de los chiles en nogada?

Manzana panochera

De acuerdo con Larousse Cocina, la manzana panochera es utilizada en diversos guisos mexicanos debido a su alta resistencia al calor, puesto que mantiene su textura durante la cocción sin deshacerse. Y además, aporta un sabor agridulce.

Principalmente, su cultivo se realiza en Zacatlán, Puebla; sin embargo, durante los meses de julio, agosto y septiembre se empieza a comercializar en el país. Así que no te puede faltar en la receta de chiles en nogada.

La temporada de los chiles en nogada va de mediados de julio, agosto y septiembre. Foto: Pexels

Pera lechera

Se cultiva en Chiautzingo, Puebla; esta fruta se caracteriza por su color amarillo, cáscara dura y pulpa blanca. Al igual que la manzana panochera, únicamente se vende en los meses de julio, agosto y septiembre.

Durazno criollo

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural describe a esta fruta como pequeña y redonda; también cuenta con una piel aterciopelada de tonos amarillos, anaranjados y rojos, mientras que su pulpa es dulce, jugosa y aromática.

[Publicidad]

Su cultivo se da en distintas entidades de México, siendo las principales Puebla, Zacatecas y Michoacán.

Especificamente, su temporada de cosecha se extiende de mayo a septiembre, por lo que suele aprovecharse para preparar chiles en nogada y otros platillos.

Plátano macho

Aunque su uso depende de la receta y el gusto de cada persona, el plátano macho suele incorporarse en algunas versiones de relleno para estos chiles.

[Publicidad]

Y es que aporta un toque dulce que equilibra los sabores del guiso. Además, gracias a su consistencia firme puede cocinarse a altas temperaturas sin que pierda su textura, a diferencia de otras variedades de plátano que terminan hechas puré con el calor.

Por lo general, se encuentra durante los meses de mayo, agosto y septiembre, debido a que las condiciones climáticas favorecen su cultivo.

En México, las principales entidades productoras son Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

[Publicidad]

Granada roja

Si bien esta fruta no se utiliza en el relleno, es la decoración típica del platillo debido a su tono rojo, que representa uno de los colores de la bandera de México. Asimismo, aporta un perfil agridulce para el paladar.

Su temporada de cosecha va desde julio a octubre, meses en los que alcanza su punto máximo de maduración. Y los estados donde se cosecha son Morelos, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Jalisco.

La temporada de chiles en nogada inicia entre julio y septiembre, cuando las frutas alcanzan su maduración. Foto: Freepik

Leer también Receta de postre saludable de 3 leches con proteína

[Publicidad]

¿Cuál es el origen de los chiles en nogada?

Un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural explica que el chile en nogada tiene sus orígenes en la época colonial de México.

La historia cuenta que las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, en Puebla, crearon este platillo para aprovechar los ingredientes de temporada y obtener una preparación con los colores del Ejército Trigarante: verde, blanco y rojo.

Su receta habría sido creada para celebrar la Independencia de México y rendir homenaje a Agustín de Iturbide, lo que hasta la fecha ha convertido al platillo en un símbolo gastronómico nacional.

[Publicidad]

Pero más allá de su valor histórico, los chiles en nogada han sido reconocidos por el Gobierno de Puebla como Patrimonio Cultural Intangible del estado.

Entre frutas de temporada, rellenos jugosos y un ligero picante, continúan siendo uno de los favoritos para ir calentando motores rumbo al mes patrio.

Leer también El alimento que todos creen saludable, pero no lo es

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters