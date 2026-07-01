Está a punto de arrancar uno de los momentos gastronómicos favoritos del año: la temporada de chiles en nogada.

Puebla, al ser la cuna de este platillo tan mexicano celebra el 25 aniversario del Festival Internacional de Chile en Nogada donde los visitantes no solamente probarán este icónico platillo, sino que lo podrán hacer con una vista única a los volcanes.

El festival se hará todos los fines de semana de agosto. Foto: iStock

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¿Cuándo y dónde será el Festival Internacional del Chile en Nogada 2026?

El Festival Internacional del Chile en Nogada 2026 se celebrará en San Nicolás de los Ranchos, municipio que se ubica en las faldas de los volcanes y que es conocido por ser productor de los ingredientes que conforman este platillo como el chile poblano, la nuez de Castilla, las manzana panochera, el durazno criollo, la pera lechera y granada.

El encuentro se llevará a cabo todos los fines de semana de agosto (1 y 2; 8 y 9; 15 y 16; 22 y 23) en un horario de 11 a 18 horas en el Campo Deportivo el Ciprés. El precio estimado de los chiles será de 300 pesos.

Cada fin de semana estará dedicado a una temática en particular. Por ejemplo, el primer fin de semana estará dedicado al circo, posteriormente, al medievo, folclor y, finalmente, concluirá la celebración con vuelos de globos aerosáticos y hasta papalotes.

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Además de poder probar este famoso platillo, los asistentes podrán degustar de gastronomía tradicional, actividades culturales, bailes folclóricos y presentaciones de grupos musicales.

Previo al gran inicio del Festival Internacional del Chile en Nogada 2026, el fin de semana del 25 y 26 de julio, se realizará un evento de cocineras tradicionales, quienes deleitarán a los asistentes al preparar este platillo.

El encuentro previo de cocineras tradicionales se llevará a cabo en el Parque Sendela, también en Puebla.

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Este 2026 se marca el 25 aniversario del Festival. Foto: Festival Internacional del Chile en Nogada San Nicolás de los Ranchos FB

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