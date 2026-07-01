Con el característico estilo de cocina de rancho que la distingue, Doña Ángela ha compartido su receta para preparar unos chilaquiles divorciados, de manera sencilla y con ingredientes que encuentras en cualquier mercado.

Hoy te presentamos el paso a paso para prepararlos con su distintiva salsa roja y verde, acompañados de los complementos que realzan su sabor y textura.

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¿Qué llevan los chilaquiles divorciados?

De acuerdo con Larousse Cocina, los chilaquiles divorciados son una variante de los chilaquiles tradicionales, caracterizada por combinar dos salsas diferentes en el mismo platillo, pero sin mezclarlas.

Generalmente, una mitad se cubre con salsa roja y la otra con salsa verde, representando la idea de que ambas permanecen separadas, de ahí el nombre de "divorciados". Además, esa presentación permite disfrutar dos sabores distintos en una porción.

La base del platillo está formada por totopos de maíz ligeramente crujientes o suavizados por las salsas, según la preferencia de quien los prepara. Y suelen acompañarse con ingredientes como pollo deshebrado, huevo, queso fresco, crema, cebolla y aguacate.

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Gracias a su combinación de texturas en los ingredientes, los chilaquiles divorciados son una opción muy popular para el desayuno o el almuerzo en México.

Los chilaquiles divorciados llevan las salsas separadas. Foto: Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

¿Cómo hacer chilaquiles divorciados con la receta de Doña Ángela?

Si buscas preparar unos chilaquiles divorciados con el auténtico sabor de la cocina tradicional mexicana, la receta de Doña Ángela es una excelente opción y aquí te la dejamos:

Ingredientes:

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5 jitomates

4 chiles serranos

2 chiles poblanos

2 dientes de ajo

1 kg de tortillas de maíz

1/2 tomate verde

Un trozo de cebolla

Un puño de chile de árbol

Huevos

Aceite

Sal

Crema

Queso fresco desmoronado

Procedimientos:

En una olla cuece los jitomates junto con los chiles de árbol.

Usa otra olla y cocina los chiles serranos, el tomate verde y los chiles poblanos previamente desvenados.

Licúa los jitomates y los chiles de árbol con un diente de ajo, un trozo de cebolla, sal y un poco del agua de la cocción hasta obtener una salsa roja homogénea.

Repite el procedimiento con los chiles serranos, el tomate verde y los poblanos, agregando el otro diente de ajo, cebolla, sal y un poco de agua para la salsa verde.

En una sartén calienta un poco de aceite, fríe por separado ambas salsas y deja que hiervan durante unos minutos para que se integren los sabores.

Mientras tanto, corta las tortillas en triángulos y fríelas hasta que queden doradas y crujientes; añade una pizca de sal al retirarlas del aceite.

En la misma sartén, pon los huevos estrellados y sazónalos con sal.

Después, divide las tortillas fritas en dos partes: agrega una mitad a la salsa roja y la otra a la salsa verde.

Mezcla cuidadosamente hasta que queden bien cubiertas.

Sirve los chilaquiles divorciados colocando una porción de cada salsa en el plato.

Acompaña con un huevo estrellado en medio del plato y pon encima crema y queso.

Ahora que conoces esta receta, solo queda reunir los ingredientes y poner manos a la obra; ya sea para un desayuno o una comida en familia, los chilaquiles divorciados de Doña Ángela te encantará por su toque casero.

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