Los chilaquiles verdes son uno de los platillos preferidos de la cocina mexicana. Sin embargo, lograr un sabor equilibrado en su salsa verde puede ser complicado por los tomates (tomatillos), que son básicos en su preparación.

Pero existe un truco poco conocido que puede neutralizar la acidez natural de este ingrediente, y seguro ya lo tienes en tu cocina.

Los chilaquiles verdes necesitan el equilibrio entre los ingredientes para lograr un buen sabor. Foto: Pixabay

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¿Qué ingrediente neutraliza la acidez de los tomates para salsa?

Te hablamos del bicarbonato de sodio, una sustancia alcalina que tiene la capacidad de contrarrestar los ácidos.

De acuerdo con el blog de la marca de salsas Chovi, cuando este polvo se agrega a una preparación ácida, como las salsas, ocurre una reacción química que reduce la acidez percibida. De tal modo que equilibra el sabor, evitando la sensación agria de ciertos alimentos.

Pero, ¿por qué sucede esto? Según explica la misma fuente, el bicarbonato reacciona con los ácidos liberando dióxido de carbono, disminuyendo la acidez y hasta modificando ligeramente la textura de la salsa, haciéndola más suave.

Como tal, no elimina por completo el sabor ácido, sino que lo suaviza, permitiendo que el resto de ingredientes de la salsa (como el del chile, el ajo o el cilantro) también destaquen.

El bicarbonato de sodio es un producto alcalino, lo que neutraliza la acidez de los alimentos. Foto: Pixabay

¿Cómo usar bicarbonato de sodio en la salsa de chilaquiles verdes?

Para incorporar bicarbonato de sodio en la salsa de los chilaquiles verdes, lo primero es medir la punta de una cucharadita. Con esa cantidad es más que suficiente para neutralizar la acidez de los tomates, y no provocar que quede insípida.

Después, cocina la salsa con normalidad: hierve los tomates verdes junto con chiles, ajo y cebolla. Luego licúalos hasta obtener una mezcla homogénea.

Coloca la salsa en un olla y cuando comience a hervir, añade la punta de una cucharadita de bicarbonato de sodio. Esta cantidad se recomienda aproximadamente para 1/2 kilo de tomates verdes.

Es probable que observes una ligera efervescencia, pero no te preocupes porque es la reacción química del polvo. Finalmente, prueba la salsa y ajusta con sal si lo consideras necesario.

¡Listo! Este método sustituye el uso del azúcar, que muchas personas acostumbran a endulzar sus salsas esperando que queden con un mejor sabor, pero que puede cambiar la receta tradicional de los chilaquiles.

Naturalmente, los tomates verdes son ácidos, pero al hervirlos disminuye este sabor. Foto: Freepik

3 usos extra del bicarbonato de sodio en la cocina

Además de mejorar la salsa de chilaquiles, el bicarbonato de sodio tiene múltiples aplicaciones culinarias y, tal como lo indica la marca Arm & Hammer, puede mejorar el sabor y la consistencia de tus reparaciones. Por ejemplo:

Ablandar legumbres

Agregar una pizca de bicarbonato al agua de cocción de frijoles o garbanzos ayuda a suavizarlos rápido. Esto reduce el tiempo de cocción y mejora la textura final; sólo se recomienda enjuagarlos bien después para evitar residuos de sabor.

Verduras tiernas

Al cocinar verduras como brócoli o ejotes, una pizca de bicarbonato puede intensificar su color verde y hacer que queden tiernas.

Lograr carnes suaves

Por último, el bicarbonato puede utilizarse como parte de un marinado para ablandar carnes, especialmente cortes más duros. Basta con espolvorear una pequeña cantidad, dejar reposar por unos minutos y luego enjuagar antes de cocinar.

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