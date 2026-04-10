Crujientes, picositos y bien mexicanos, los chilaquiles rojos son uno de esos platillos que nunca fallan, ya sea para empezar el día o para quitarte el antojo en la noche.

Son sencillos de preparar y no necesitas muchos ingredientes, así que también pueden sacarte de apuros cuando no tienes mucho tiempo para cocinar.

Estos chilaquiles rojos pueden acompañarse con frijoles. Foto: Pexels

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¿Cuál es el origen de los chilaquiles?

De acuerdo con el diccionario gastronómico Larousse Cocina, los chilaquiles son un platillo elaborado con tortillas de maíz cortadas —generalmente en forma de triángulos—, fritas y posteriormente bañadas en salsa. Tradicionalmente se sirven con cebolla, queso y crema, y pueden acompañarse con pollo o bistec.

Aunque existen distintas versiones, los más comunes son los verdes y los rojos, diferenciados por los ingredientes que llevan sus salsas.

Este platillo fue creado para provechar las tortillas sobrantes y, según explica la misma fuente, no eran una comida lujosa. Con el paso del tiempo, se convirtieron en un platillo para degustar tanto en puestos callejeros como en cocinas y restaurantes de México.

En México, los chilaquiles incluso se comen en torta. Foto: Freepik

¿Cómo hacer chilaquiles rojos?

Si después de leer esto se te antojaron unos chilaquiles, sigue los pasos para prepararlos. Te tomará alrededor de 30 minutos:

Ingredientes:

12 tortillas de maíz cortadas en triángulos (o 300 g de totopos)

4 huevos

7 chiles guajillo sin semillas

3 chiles de árbol sin semillas

3 jitomates

2 tazas de caldo de pollo

2 dientes de ajo

1 trozo de cebolla

1 cucharadita de comino

1/4 de cucharadita de orégano seco

1 cucharada de aceite vegetal

1 ramita de cilantro

1 aguacate en rebanadas

1/2 taza de crema

1/2 taza de queso fresco

1/2 taza de cebolla picada

Sal y pimienta al gusto

Aceite

Procedimientos:

Hierve agua en una olla y agrega los chiles, los jitomates, el ajo y la cebolla. Cocina a fuego medio hasta que todos los ingredientes queden suaves. Después, licúa los ingredientes con una taza de caldo de pollo, comino, orégano, sal y pimienta hasta obtener una salsa ligera; ajusta la consistencia con más líquido (caldo o agua) si es necesario. Calienta una cucharada de aceite en una cacerola, vierte la salsa y cocina a fuego medio-bajo hasta que espese ligeramente. Fríe las tortillas en aceite caliente para que queden doradas y crujientes. Si lo prefieres, puedes usar totopos fritos. Incorpora los totopos a la salsa caliente y revuelve para que se impregnen bien. Fríe los huevos estilo estrellado. Sirve los totopos con salsa y pon encima el huevo frito. Acompaña tus chilaquiles concrema, queso fresco, cebolla, cilantro y rebanadas de aguacate. Listo.

Si prefieres una textura más crujiente para tus chilaquiles, agrega los totopos justo antes de servir; para una consistencia más suave, déjalos unos minutos en la salsa.

Hay muchas recetas para preparar chilaquiles. Foto: Unsplash

¿Cómo hacer una torta de chilaquiles?

Si eres de México, probablemente has escuchado de la combinación de chilaquiles en un bolillo, antojito popular de la capital de nuestro país. De igual manera, estas guajolotas son sencillas de preparar:

Una vez que tengas listos tus chilaquiles rojos, corta el pan y rellénalo junto con crema y queso. Se recomienda que los totopos estén bien crujientes y no agregar demasiado caldillo.

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