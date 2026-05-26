Como parte del fortalecimiento de la infraestructura de alta especialidad, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó que se implementó una nueva sala de terapia post quirúrgica dirigida a pacientes de alta complejidad.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 26 de mayo en Palacio Nacional, Batres expuso que esta nueva sala se adecuó en el marco del 65 aniversario del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de la Ciudad de México.

Esta sala, mencionó, está dirigida a los pacientes que tienen intervenciones quirúrgicas de alta complejidad como trasplantes de riñón, corazón, hígado, intervenciones renales o cirugías oncológicas de alto riesgo.

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“Esta sala cuenta con 10 camas con tecnología de punta y junto a cada cama monitores para signos vitales, ventilador mecánico, aire acondicionado, puertas automáticas con sensor, colchones para evitar úlceras y un área de lavado y desinfección por cada una de las camas. Cuenta con una central de telemando donde se observan los signos vitales de los 10 pacientes de forma simultánea”, destacó.

Esta sala tuvo una inversión de 177 millones de pesos y con esto el ISSSTE moderniza su infraestructura para servir mejor a su derechohabiencia, dijo Batres.

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch inauguró en Tabasco un acelerador lineal para beneficio de los habitantes. El gobernador Javier May dijo que se tendrá la capacidad para atender a 80 pacientes diarios y aseguró que cada día se va consolidando el sistema de salud.

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Alejandro Svarch mencionó que este acelerador es el más avanzado en el sureste con atención especializada, además que habrá un quirófano inteligente en el nuevo hospital de Cárdenas, Tabasco.

Acompañado de la gobernadora de Morelos, Margarita González, el director del IMSS, Zoé Robledo, destacó distintas mejoras para el Hospital Regional.

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