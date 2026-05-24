La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que logró inhabilitar por 10 años a una persona servidora pública por desviar recursos públicos, derivado de las acciones de investigación realizadas por el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron la infracción grave.

A través de un comunicado, explicó que la sanción fue impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a Ruth L, asistente administrativa en la Representación Estatal Guanajuato, por asignar recursos públicos a un tercero ajeno a la institución, por medio de cheque por la cantidad de 913 mil 952 pesos 32 centavos sin fundamento jurídico.

En ese sentido, detalló que la persona sancionada tiene derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá la resolución con la misma firmeza con que fue investigado el caso, es decir, apegado a derecho, respaldado en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de la persona afectada.

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Además, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad a través de la página de Internet https://sidec.buengobierno.gob.mx/.

Asimismo, reafirmó su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

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