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La informó que, a través de los Órganos Internos de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en la Guardia Nacional (GN) y en la Secretaría de Cultura, sancionó a 10 servidores públicos por infracciones no graves.

A través de un comunicado, explicó que en el caso del ISSSTE, inhabilitó por 9 meses a Jorge C., médico especialista, por omitir el diagnóstico y tratamiento postoperatorio de paciente menor de edad con fractura de cadera; en Semarnat, inhabilitó por 3 meses a Maricela T, subdirectora de Redes, por no rendir cuentas al concluir su cargo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; en ASA, suspendió por 22 días a Hugo. H, jefe de departamento de Edificaciones, por no supervisar la ejecución de contrato de obra pública.

Detalló que en la Guardia Nacional, suspendió por 15 días a los guardias Daniel G., Eder L. y Víctor V., por presentar certificado carente de validez; por 15 días a Amsi R., guardia, por extraviar equipo táctico; por 15 días a Sergio G., guardia, por retirarse del área de servicio sin autorización; y por 15 días a Moisés R., guardia, por manejar de forma negligente una radio patrulla que ocasionó daños a la misma.

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En tanto que en Cultura, suspendió por 15 días a Alejandro H., jefe de departamento de Organización Documental, por faltas de respeto de índole sexual.

La dependencia destacó que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Añadió que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, es decir, apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.

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Además, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad por medio del enlace .

Asimismo, reafirmó su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

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