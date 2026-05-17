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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que Pedro “C”, médico especialista del , fue inhabilitado por un año, debido a que realizó tocamientos indebidos a una paciente durante consulta en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría en Tlatelolco.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro señaló que se obtuvieron las pruebas que demostraron esta infracción grave mediante acciones de investigación realizadas por el Órgano Interno de Control del ISSSTE.

Por ello, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso y avaló dicha sanción.

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Anticorrupción y Buen Gobierno explicó que el médico sancionado tiene derecho a impugnar esta resolución. Sin embargo, advirtió que la dependencia defenderá la decisión “con la misma firmeza con que fue investigado el caso”.

La autoridad hizo un llamado a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante el enlace .

Finalmente, hizo un llamado a erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, honestidad y buen gobierno para fortalecer la confianza institucional.

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“Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y acoso. En el servicio público no habrá tolerancia para estas conductas”, agregó.

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