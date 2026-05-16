Progreso, Yucatán.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital General Naval de Yukalpetén y entregó al ISSSTE el Antiguo Hospital Naval.

En Progreso, la mandataria federal indicó que a partir del 17 de mayo, Yucatán entra al IMSS-Bienestar y reconoció la entrega, dedicación y sacrificio de las y los integrantes de la Secretaría de Marina (Semar).

"Muchas gracias por su entrega, por su dedicación, por su sacrificio", expresó. Durante la inauguración, Sheinbaum pidió a niñas y niños que la acompañaran a cortar el listón inaugural.

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El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de marina, reconoció el trabajo de los marinos y refrendó el compromiso con el fin de servir a todas las personas mexicanas.

"Hablar de salud es hablar de dignidad, justicia social y también de la capacidad de una Nación para cuidar a quienes todos los días sirven a México. Las y los marinos navales protegen nuestros mares, auxilian a la población en desastres y cumplen misiones de alto riesgo.

"Por ello, invertir en la salud naval es también fortalecer la capacidad operativa, la resiliencia y la respuesta de nuestra Armada", declaró.

Detalló que el lugar cuenta con 30 camas censables y 18 no censables, quirófanos, terapia intensiva, áreas de urgencias especializadas, 16 especialidades médicas, además de servicio de diagnóstico, rehabilitación y equipamiento médico avanzado.

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Morales Ángeles agradeció el respaldo del gobierno de México y la coordinación con el gobierno de Yucatán para hacer posibles estas obras.

"Porque un país fuerte no solo se mide por sus capacidades estratégicas sino también por la forma en que protege la vida y la dignidad de su pueblo.

"Señora presidenta: tenga la certeza de que la Secretaría de Marina continuará lista para servir a México y a su gente como históricamente lo ha hecho en emergencias y contingencias nacionales", indicó.

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El gobernador Joaquín Díaz Mena calificó como histórico este día por la inauguración del hospital naval del ISSSTE: "Con estas acciones nace un nuevo modelo de atención a la salud de los yucatecos con la gratuidad de los servicios de manera universal".

Martí Batres, director del ISSSTE, destacó la ampliación de los servicios médicos con la transferencia de este hospital. Previamente, Sheinbaum realizó la supervisión del Tren Maya de Carga Progreso.

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dft