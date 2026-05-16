Más Información

Gobernadora interina de Sinaloa se deslinda de Gerardo Mérida; Sedena lo nombró, no Rocha, dice

Gobernadora interina de Sinaloa se deslinda de Gerardo Mérida; Sedena lo nombró, no Rocha, dice

Cruz Azul, a la final; derrota a Chivas 4-3 global

Cruz Azul, a la final; derrota a Chivas 4-3 global

Ariadna Montiel pide firmas contra Maru Campos; dice que marcha en Chihuahua reunió a 20 mil personas

Ariadna Montiel pide firmas contra Maru Campos; dice que marcha en Chihuahua reunió a 20 mil personas

Acamoto 2026: Con gas lacrimógeno, policías y soldados desalojan a motociclistas de La Costera; reportan 3 lesionados y varios detenidos

Acamoto 2026: Con gas lacrimógeno, policías y soldados desalojan a motociclistas de La Costera; reportan 3 lesionados y varios detenidos

Christian Chávez habla de RBD en el Tecate Emblema: “No puede ser que por una lana no se vuelvan a juntar”

Christian Chávez habla de RBD en el Tecate Emblema: “No puede ser que por una lana no se vuelvan a juntar”

Partidos ocultan destino de recursos

Partidos ocultan destino de recursos

Mérida, Yucatán.- Acompañada de robots, la presidenta de México, , inauguró este sábado el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 305.

A través de redes sociales, la mandataria federal compartió un video en el cual un con figura humana la acompañó a cortar el listón inaugural de este plantel educativo.

Además, otro robot la acompañó a dar un recorrido por las instalaciones, donde convivió con estudiantes que le mostraron sus desarrollos tecnológicos.

Lee también

"Más de 3 mil jóvenes tienen hoy acceso a la educación media superior y superior gratuita y de calidad", comentó Sheinbaum.

Después, durante la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín, recordó que hace 40 años participó en un movimiento estudiantil "por el derecho a la educación pública".

"Formamos una organización, el Consejo Estudiantil Universitario, vamos a cumplir 40 años de aquel movimiento; éramos jóvenes.

Lee también

"Pero traigo esto a colación porque hubo un periodo en nuestro país de gobiernos que no construyeron escuelas, de gobiernos que pensaban que 'la educación era para aquel o aquella que la pudiera pagar'", dijo en el evento.

"Como presidenta abro universidades para los jóvenes. Seguimos construyendo juntas y juntos justicia y bienestar. La educación es un derecho, no un privilegio", escribió en sus redes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]