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Mérida, Yucatán.- Acompañada de robots, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este sábado el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 305.
A través de redes sociales, la mandataria federal compartió un video en el cual un robot con figura humana la acompañó a cortar el listón inaugural de este plantel educativo.
Además, otro robot la acompañó a dar un recorrido por las instalaciones, donde convivió con estudiantes que le mostraron sus desarrollos tecnológicos.
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"Más de 3 mil jóvenes tienen hoy acceso a la educación media superior y superior gratuita y de calidad", comentó Sheinbaum.
Después, durante la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín, recordó que hace 40 años participó en un movimiento estudiantil "por el derecho a la educación pública".
"Formamos una organización, el Consejo Estudiantil Universitario, vamos a cumplir 40 años de aquel movimiento; éramos jóvenes.
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"Pero traigo esto a colación porque hubo un periodo en nuestro país de gobiernos que no construyeron escuelas, de gobiernos que pensaban que 'la educación era para aquel o aquella que la pudiera pagar'", dijo en el evento.
"Como presidenta abro universidades para los jóvenes. Seguimos construyendo juntas y juntos justicia y bienestar. La educación es un derecho, no un privilegio", escribió en sus redes.
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