Durante su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el vocalista de U2, Bono, destacó algunos de los principales programas sociales impulsados por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, entre ellos la atención médica universal y el incremento al salario mínimo.

La mandataria compartió en sus redes sociales un video del momento en que saludó a los integrantes de la banda irlandesa durante la Asamblea General de la Street Child World Cup, encuentro que reúne en México a niñas, niños y jóvenes de diversos países en situación de vulnerabilidad.

“Encantado de conocerte. Dios mío, atención médica universal, has aumentado el salario mínimo, vienes a la Street Child World Cup. ¿Cómo tienes tiempo?”, expresó Bono, junto The Edge, guitarrista de la banda, al estrechar la mano de la jefa del Ejecutivo federal.

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En respuesta, Sheinbaum señaló que su administración también impulsa acciones en materia de salud y vivienda, al considerar que ambos son derechos fundamentales de la población y “no son privilegios”.

Al dar la bienvenida a los participantes del evento, la Presidenta destacó que jóvenes de distintas partes del mundo llegaron a México unidos por su pasión por el futbol y su deseo de salir adelante.

“Les recibimos en México como sabemos hacerlo, con generosidad y los brazos abiertos. A ellos los acompañan grandes embajadores de esta noble causa, la banda U2. Bienvenidas y bienvenidos”, escribió la mandataria.

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La presencia de Bono y de U2 en el encuentro dio un respaldo internacional a este torneo que promueve la inclusión social.

Jóvenes de diversos países del mundo se unen en México, previo a la Copa Mundial de Futbol para celebrar la Asamblea General de “Street Child World Cup”. Vienen de lugares apartados y les une el amor por el juego de pelota y su deseo de salir adelante. Les recibimos en México… pic.twitter.com/ioRRPbWCJw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

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bmc