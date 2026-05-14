En apenas tres días, U2 convirtió a la Ciudad de México en una especie de rally para sus fans. Primero fueron las grabaciones en las calles del Centro Histórico de lo que será su nuevo videoclip, que incluyó palomazo; después, su aparición en el Salón Los Ángeles, y este jueves, la carrera llevó a decenas de seguidores hasta las puertas de Palacio Nacional.

Según rumores y publicaciones en distintos sitios de fans, Bono y compañía harían una visita oficial a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que esta mañana compartieran en la clausura de la Street Child World Cup 2026.

Alrededor de las 16:30 horas, los primeros fans comenzaron a reunirse en la calle de Correo Mayor para poder ver de cerca a los músicos irlandeses. Algunos cargaban discos, vinilos, playeras, fotografías y hasta periódicos, cualquier cosa que pudiera convertirse en un recuerdo firmado.

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Mientras la espera continuaba, varios de los asistentes comenzaron a contar sus historias: para algunos esta sería su primera vez cerca de sus ídolos; otros llevaban días siguiéndolos:

“Fui de los pocos fans que pudieron verlos; ahorita ya no han salido, solo se ven sus camionetas, pero ya no se detienen”, dijo uno de los seguidores, quien mostraba orgulloso un vinilo ya autografiado por dos integrantes, conseguido, según contó, afuera del hotel donde se hospedan.

La fuerte presencia policiaca alimentó todavía más las versiones sobre la llegada de U2. Cada movimiento detrás de las vallas provocaba celulares levantados y murmullos entre la gente que intentaba descifrar si ahora sí venían en camino.

Sin embargo; con el paso de las horas, la ilusión comenzó a apagarse. Poco después de las 17:00 horas, la gente se dispersó, eso sí, revisando los teléfonos sobre cualquier pista que los llevara al grupo, aunque sin nada claro todavía.

Bono, The Edge, Dik Evans y Adam Clayton se encuentra en México desde hace varios días filmando "La calle de los sueños", que formará parte de su nuevo disco, del que, hasta el momento, no se tiene fecha de lanzamiento.

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