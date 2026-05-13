La presencia de la agrupación irlandesa U2 en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para grabar el video de su tema “Streets of Dreams” o “La Calle de los Sueños”, no sólo sorprendió a los transeúntes que estaban cerca de la Plaza de Santo Domingo, también a un vecino, quien le abrió las puertas de su hogar a la banda después de que sufrieran un imprevisto.

De acuerdo a un video que compartió la propia agrupación, los truenos y la lluvia averiaron el generador que se utilizaba para el rodaje de dicho video, lo que provocó que un vecino, desconcertado pero amable, permitiera a los miembros de U2 instalarse en su departamento y salir al balcón.

En el material se observa cómo Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. entran al hogar cuando la familia está cenando y saludan con un cálido "¡Hola, muchas gracias!", luego salen al balcón.

La banda irlandesa U2 en la grabación de su nuevo video musical en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. FOTO: Javier Lira Otero/Clasos.com.mx

Fue desde ahí que la banda saluda a un nutrido grupo de fans, a quienes deleitan con música; para entonces ya se habían reunido varias personas en calles cercanas a República de Brasil y República de Colombia, calles cercanas al Zócalo de la Ciudad de México.

La agrupación formada en 1976 recibió buenos comentarios por haber elegido la Ciudad de México como parte de su nuevo proyecto musical.

"Un mexicano siempre abrirá las puertas de sus casa y compartirá su mesa. ¡Mil gracias por elegir nuestro hermoso país, los buenos somos más, viva México, viva u2!". "Qué regalo que sigan eligiendo nuestro país porque miran lo bueno que sí tiene, la calidez de su gente y el folkor tan único que lo distingue. A los que somos fans, qué locura y qué increíble nuestro país en un video capturado para siempre. Bienvenidos siempre a México los amamos!!!". "Qué alegría me da saber que a pesar de las dificultades la banda se quedó con los fans, agradeciendo a la familia que abrió las puertas de su casa".

Fans de la banda irlandesa fueron convocados vía redes sociales para asistir a las filmación del nuevo video musical en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México; en la calle de Brasil esquina con Bolivia, el grupo de rock comenzó ayer las filmación, aunque debido a la intensa lluvia, U2 tuvo que abandonar el set.

Los fans de la banda irlandesa U2, fueron convocados vía redes sociales para asistir a las grabaciones del nuevo video musical que se lleva a cabo en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. FOTO: Javier Lira Otero/Clasos.com.mx

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