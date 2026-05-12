Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se convirtieron en el escenario del nuevo material de U2. Esta tarde la banda irlandesa fue captada en la Plaza de Santo Domingo grabando lo que será su próximo videoclip.

Desde la tarde comenzaron a circular en redes sociales videos donde se puede ver a Bono y compañía en el techo de un autobús y tocando frente a decenas de fans que se reunieron en la zona.

De acuerdo con un comunicado lanzado por la propia banda, la grabación forma parte de “The Streets of Dreams” o “La Calle de los Sueños”, un proyecto ligado a su próximo disco y que además estaría relacionado con la Street Child World Cup 2026, que patrocinan.

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La producción se realizó en calles cercanas a República de Brasil y República de Colombia, donde desde horas antes comenzaron a instalarse vallas, equipo técnico y un autobús utilizado durante la filmación.

La agrupación compartió algunas tomas en sus redes sociales con las que desataron la euforia entre sus seguidores:

"Tomamos un autobús en Ciudad de México con destino a la calle de los sueños. La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la calle de los sueños", escribieron junto a la grabación.

Las reacciones no se hicieron esperar, y hubo quienes agradecieron su regreso a la música hasta algunos que aprovechando la visita, les pidieron un concierto.

"¿Cómo no estuve ahí?", "Ya que andan por acá, no se les antoja un conciertín", "Bienvenidos", "Les invito unos pulques", "¿Cómo es que me perdí de esto?", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.