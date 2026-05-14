¿Quiénes son "Los Ardillos"? Radiografía del grupo criminal que ha sembrado el terror en Guerrero

Los ardillos son una organización criminal originaria de Quechultenango, Guerrero, identificada en distintas publicaciones como uno de los grupos con mayor presencia en diversas regiones de la entidad. La celula criminal fue fundada por Celso Ortega Rosas, conocido como "La Ardilla" apodo que posteriormente dio nombre a la organización.

Con el paso de los años, el grupo ha sido relacionado con secuestro, extorsiones, cobro de piso, desapariciones, control territorial y enfrentamientos con otras organizaciones criminales, como con "Los Tlacos" dentro de una disputa permanente por el dominio de zonas consideradas estratégicas en Guerrero.

Origen de "Los Ardillos"

El origen de Los Ardillos se ubica en Quechultenango, municipio localizado en la región centro de Guerrero. La organización tomó su nombre del apodo de Celso Ortega Rosas, identificado como una figura relacionada con la creación de la estructura criminal. Su crecimiento ocurrió en una zona históricamente ligada a actividades ilícitas y a corredores utilizados por organizaciones delictivas.

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En sus primeros años, el grupo comenzó a ser relacionado con delitos desarrollados en la región y posteriormente dejó de aparecer únicamente como una estructura con influencia local. Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a surgir en hechos registrados fuera de Quechultenango y en municipios cercanos donde distintos grupos criminales mantenían disputas por control territorial.

Ardillos expulsan a comunidades de Chilapa Foto: Especial

La presencia atribuida a la organización comenzó a extenderse hacia municipios como Chilapa, Tixtla y Chilpancingo, además de otras localidades cercanas de Guerrero. El crecimiento del grupo ocurrió de forma paralela a cambios en las dinámicas criminales dentro del estado y a disputas por zonas consideradas estratégicas.

La expansión también fue relacionada con comunidades rurales y zonas de la Montaña baja del estado, lugares donde habitantes y organizaciones comunitarias denunciaron amenazas, hechos violentos y desplazamientos.

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La presencia en estas regiones también coincidió con conflictos entre distintas organizaciones que buscaban mantener influencia en corredores regionales y territorios considerados estratégicos.

Las referencias sobre Los Ardillos comenzaron a multiplicarse a partir de hechos violentos registrados en distintas comunidades de Guerrero, situación que provocó que el nombre de la organización dejara de estar relacionado únicamente con su municipio de origen y apareciera posteriormente en otras regiones de la entidad.

La estructura construida alrededor de Ortega Rosas permaneció como el núcleo inicial de la organización durante sus primeros años de operación.

El 26 de enero de 2011, “La Ardilla” fue asesinado por un comando armado y, a partir de ese momento, la continuidad del grupo quedó en manos de integrantes de su familia, situación que provocó cambios en el liderazgo y permitió la permanencia de la organización en distintas regiones de Guerrero.

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La estructura familiar y los nombres asociados con la organización

Tras el asesinato de “La Ardilla”, la organización mantuvo continuidad mediante sus hijos. A partir de ese momento comenzaron a aparecer distintos nombres relacionados con la operación y permanencia de la estructura criminal, situación que provocó que "Los Ardillos" fueran identificados no únicamente como un grupo delictivo con presencia regional, sino también como una organización con una estructura familiar alrededor de su liderazgo.

El nombre de Bernardo Ortega Jiménez también apareció dentro de publicaciones debido a su parentesco con integrantes de la organización. El exdiputado local negó en distintos momentos cualquier vínculo con actividades criminales y rechazó los señalamientos relacionados con el grupo. Foto: Congreso del Estado de Guerrero

Entre los nombres vinculados con la continuidad del grupo está Celso Ortega Jiménez, identificado en distintas referencias como el líder actual de la organización. Su nombre volvió a tomar relevancia pública años después, tras la difusión de declaraciones y por hechos que lo colocaron nuevamente dentro de la discusión sobre seguridad y violencia en Guerrero.

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Dentro de la organización también están señalados Bernardo, Antonio y Jorge Iván Ortega Jiménez, cuyos nombres fueron relacionados con actividades y funciones dentro de la estructura.

Bernardo Ortega Jiménez, quien fue alcalde de Quechultenango y exdiputado local e incluso expresidente del PRD en Guerrero, negó en distintos momentos cualquier vínculo con actividades criminales y rechazó los señalamientos relacionados con el grupo.

Las referencias sobre el entorno familiar también alcanzaron a actores políticos y funcionarios en distintos momentos. El tema volvió a generar atención pública por fotografías, señalamientos y cuestionamientos sobre posibles relaciones entre personajes políticos y personas identificadas como integrantes o líderes de Los Ardillos, hechos que aumentaron el debate sobre la influencia de grupos criminales en algunas regiones de Guerrero.

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Las actividades ilícitas atribuidas a Los Ardillos

Las referencias relacionadas con la organización incluyen secuestro, extorsión, cobro de piso, producción y distribución de droga, desapariciones y control territorial.

La organización también fue vinculada con presiones ejercidas contra habitantes y comerciantes para mantener influencia sobre determinadas zonas. (ARTURO DE DIOS)

La organización también fue vinculada con presiones ejercidas contra habitantes y comerciantes para mantener influencia sobre determinadas zonas. Dentro de distintos reportes se mencionaron amenazas y mecanismos utilizados para conservar presencia territorial.

Las transformaciones en los mercados ilícitos y los cambios dentro de las dinámicas criminales provocaron ajustes en la operación de grupos delictivos en Guerrero, situación que también fue relacionada con la evolución de Los Ardillos.

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Las disputas con "Los Tlacos" y una estela de sangre y violencia

Uno de los conflictos más importantes alrededor de Los Ardillos fue la confrontación con Los Rojos, disputa relacionada con el control territorial y actividades ilícitas en distintas regiones de Guerrero. La lucha entre ambos grupos fue vinculada con una serie de episodios violentos que incrementaron la tensión en municipios como Chilapa, Tixtla y Quechultenango, donde comenzaron a registrarse asesinatos, desapariciones y ataques armados.

Dentro de esos hechos apareció un episodio ocurrido en Chilapa, donde hombres armados que se identificaron como policías comunitarios ingresaron bajo el argumento de buscar a un líder de Los Rojos. Posteriormente se reportó la desaparición de 16 jóvenes, caso que atrajo atención nacional y colocó nuevamente la situación de violencia en la región dentro de la discusión pública.

Con el paso de los años, las confrontaciones también se dieron con "Los Tlacos", grupo originario de Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, con el que surgieron disputas por control territorial en distintas zonas de Guerrero.

La violencia relacionada con ambos grupos fue vinculada con ataques armados, desplazamientos de habitantes y hechos registrados en comunidades donde familias abandonaron sus viviendas por razones de seguridad.

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Cientos de personas han sido desplazados de sus comunidades debido a la inseguridad y violencia derivada de la disputa de Los Ardillos y Los Tlacos. Foto: José Luis de la Cruz / EFE

Uno de los episodios recientes relacionados con esa confrontación ocurrió en la región de Chilapa, donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el desplazamiento de 96 personas derivado de hechos de violencia registrados en la zona.

Las autoridades identificaron a Los Ardillos y Los Tlacos como los grupos involucrados en la disputa territorial y también se reportó que personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica, mientras fuerzas federales y estatales reforzaron operativos de seguridad en la región. Autoridades de los tres órdenes de gobierno participan para intentar solucionar la situación, que ha dejado a cientos de personas desplazadas a causa de la violencia.

La expansión atribuida a Los Ardillos también fue relacionada con asesinatos, desapariciones, irrupciones en comunidades, intentos de toma de poblados y desplazamientos registrados en distintas regiones de Guerrero. Entre los hechos documentados apareció un episodio ocurrido en Buenavista de la Salud, en Chilpancingo, donde alrededor de 40 integrantes de la organización habrían intentado ingresar a la comunidad y se registró una agresión armada durante aproximadamente una hora, hecho que dejó personas fallecidas.

Las confrontaciones y el crecimiento territorial asociados con la organización mantuvieron durante distintos años escenarios de violencia en diversas regiones de Guerrero, situación que provocó que el nombre de Los Ardillos apareciera de forma recurrente en investigaciones, reportes de seguridad y hechos de alto impacto relacionados con la disputa entre grupos criminales.





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