Chilpancingo.— Un grupo armado asesinó a cuatro integrantes del grupo de autodefensa del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata (Cipog-EZ) la mañana del lunes en la comunidad de Xicotlán, ubicada en el municipio de Chilapa.

En un comunicado, el Cipog-EZ informó que cerca de las 7 de la mañana el grupo armado llegó a bordo de una camioneta blindada a la comunidad de Xicotlán. Los hombres descendieron del vehículo y dispararon contra Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario, quienes estaban trabajando en la construcción de una vivienda.

Bernardino y Ernesto Hilario eran hermanos, y los cuatro eran integrantes del Cipog-EZ.

Los hermanos Hilario Ocotlán eran sobrinos de Guillermo Hilario Morales, quien fuera promotor del consejo indígena, y fue asesinado en 2022.

El Cipog-EZ afirmó que Isaías Morales Lucas era promotor del consejo y “defensor de la vida, tierra y del territorio”, y agregó que desde hace dos años había solicitado medidas cautelares ante el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero le habían negado el ingreso.

Del crimen de sus cuatro integrantes, el Cipog responsabilizó a Los Ardillos.

El consejo denunció que la camioneta en la que huyeron los atacantes era blanca, estaba blindada y salió con rumbo a la comunidad de El Jaguey, localidad que lleva hacia el municipio de Mochitlán y Quechultenango, bastión de Los Ardillos.

Desde hace más de 12 años, Los Ardillos y distintos grupos de autodefensas mantienen una disputa cruenta por el control de comunidades, que comienza en la localidad de Atzacualoya, Chilapa, y termina en Hueycantenango, la cabecera municipio de José Joaquín Herrera.

Esta disputa ha dejado varias escenas de violencia, como cuando fueron asesinados 10 músicos, entre ellos un menor de edad.

En esta disputa, el Cipog-EZ afirma que de 2018 a la fecha han sido asesinadas 67 personas.

“Los gobiernos nos han dejado claro que están con los delincuentes: el diputado del PRD Bernardo Ortega es hermano de Iván Ortega y Celso Ortega, líderes de Los Ardillos, desde donde se construye una red criminal entre la clase política de Guerrero y Los Ardillos; derivado de esta red, presidentes municipales, policías municipales y estatales (...) están al servicio de Los Ardillos“, denunciaron.

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