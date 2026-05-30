Si tu Mac está lenta o presenta fallas constantes debido a acumulación de archivos y aplicaciones que retrasan su funcionamiento, no te preocupes porque este problema tiene solución.

Una medida efectiva es restaurar la configuración de fábrica, que permite mejorar el desempeño del dispositivo y tu experiencia como usuario.

Hoy en Techbit te decimos cómo reiniciarla desde fábrica y lo que debes considerar antes de hacerlo.

Reiniciar una computadora de fábrica permite arreglar fallas con el software. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las ventajas de reiniciar una Mac de fábrica?

Si aún tienes dudas sobre reiniciar de fábrica tu Mac, tienes que saber que este proceso sencillo ofrece beneficios como:

Mejor rendimiento al eliminar los archivos temporales, apps innecesarias, configuraciones dañadas y procesos acumulados con el tiempo.

Puede resolver lentitud, congelamientos o errores persistentes.

Ayuda cuando hay problemas de arranque, conflictos de software, malware poco común en macOS o errores después de actualizaciones.

Recupera almacenamiento ocupado por años de descargas, cachés y apps que ya no usas.

Para fines de privacidad y seguridad, borra los datos personales, cuentas, contraseñas y archivos.

Y te permite reorganizar mejor tus apps y archivos.

Sin embargo, antes de la restauración, se recomienda hacer una copia de seguridad con tus fotos, documentos y contraseñas importantes en iCloud o en un disco externo, esto porque después de reiniciarla de fábrica no hay marcha atrás.

¿Cómo reiniciar una Mac de fábrica?

De acuerdo con la página de Apple, los pasos para reiniciar el sistema de fábrica dependen de la versión macOs de la computadora:

macOS Ventura 13 y posteriores

Entra a la "Configuración del Sistema"

Selecciona el apartado "General

Oprime “Transferir" o "Restablecer”.

Aquí aparecerá la opción “Borrar contenidos y configuración”.

Selecciónala y listo.

El reinicio de cada macOS de Apple es distinto. Foto: Unsplash

macOS Monterey 12 y posteriores

Las computadoras de Apple con macOS Monterey 12 o versiones posteriores también cuentan con la función "Borrar contenidos y configuración”, herramienta que elimina todos los datos y las configuraciones sin necesidad de reinstalar manualmente el sistema operativo.

Estos son los pasos a realizar:

Abre "Configuración del Sistema" o "Preferencias del Sistema" Ve a "General" y luego a "Transferir" o "Restablecer" Selecciona "Borrar contenido y configuración" Introduce tu contraseña de administrador. Sigue el asistente hasta que la Mac se reinicie.

¡Y listo! Todos los datos de tu Mac serán eliminados, así que si no los quieres perder crea un respaldo. Recuerda que para fallas mayores, necesitas asistir a un centro de atención de Apple para hacer válida tu garantía y solicitar la reparación.

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