Apple acaba de dar un paso inédito en su estrategia de computadoras personales con el lanzamiento del MacBook Neo, su portátil más asequible hasta la fecha. Con un precio de partida de 12 mil 999 pesos, la compañía californiana busca derribar una de las barreras más persistentes del ecosistema Mac: el costo de entrada para usuarios nuevos o presupuestos ajustados.

Durante años, acceder a una computadora con sello de la manzana significaba aceptar una cifra superior a los mil dólares como mínima. El MacBook Neo llega con un enfoque claro: democratizar el hardware sin renunciar a la experiencia que distingue a la marca.

A primera vista, su diseño elegante y compacto mantiene la esencia de los MacBook clásicos. Una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución vibrante y soporte para mil millones de colores ofrece una vista inmersiva para estudiar, trabajar o consumir contenido.

MacBook Neo: la nueva laptop económica de Apple. Imagen: Apple

Leer también: Apple presenta nueva MacBook Pro y MacBook Air con chip M5, M5 Pro y M5 Max

Potencia que sorprende por su precio

La clave del MacBook Neo está en su corazón: el chip A18 Pro, el mismo que impulsa a los iPhone de generaciones recientes, pero adaptado para una laptop. Con este procesador, Apple asegura que el nuevo equipo es hasta 50 % más rápido en tareas cotidianas y tres veces más ágil en funciones de inteligencia artificial que las PCs más populares con procesadores Intel de gama media. Esto posiciona al Neo no solo como un portátil barato, sino como una opción competitiva en rendimiento.

La batería de larga duración —hasta 16 horas— y la integración con macOS Tahoe, el nuevo sistema operativo de Apple, complementan una experiencia fluida que compite de tú a tú con laptops mucho más caras.

MacBook Neo: la nueva laptop económica de Apple. Imagen: Apple

Y aunque el MacBook Neo renuncia a algunas características premium como puertos Thunderbolt o carga MagSafe, su propuesta se mantiene firme: acercar el universo Mac a estudiantes, familias y pequeños emprendedores sin exigir un salto presupuestal drástico. Además, está disponible en colores que buscan resonar con públicos jóvenes y creativos.

La llegada de este portátil, que estará en manos de los primeros compradores a partir del 11 de marzo, supone una jugada estratégica de Apple en un mercado donde la competencia con Chromebooks y PCs tradicionales de bajo costo es cada vez más feroz.

Leer también: Llega iPad Air con procesador M4: ¿cuánto costará?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters