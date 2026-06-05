La alcaldía Iztapalapa recibió una réplica del trofeo de la Copa del Mundial de la FIFA que será exhibida en el Museo Yancuic, como parte de una donación por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) realizó la entrega del trofeo, el cual permanecerá en exhibición permanente en el museo.

Explicó que la pieza es una réplica exacta del trofeo original y señaló que este tipo de copas son otorgadas a los países sede como símbolo de unión, esfuerzo y trabajo en equipo.

Indicó que el Mundial representa valores como la disciplina y la perseverancia, los cuales buscan transmitirse a las nuevas generaciones a través de este tipo de actividades.

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Entre los asistentes estuvo Fátima, una joven futbolista de 12 años que expresó su deseo de que existan más oportunidades para las mujeres en el deporte. | Foto: Arantxa Meave/ EL UNIVERSAL.

"Iztapalapa el día de hoy está levantando la mano a través del deporte" dijo.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, explicó que la llegada de la réplica de la Copa representa el inicio del "Mundial Social" en Iztapalapa y aseguró que la demarcación se encuentra lista para sumarse a la celebración deportiva.

Además, informó que se han rehabilitado 46 canchas de fútbol en distintos puntos de la demarcación, una cifra que, dijo, representa una parte importante de la infraestructura deportiva construida o renovada a nivel nacional.

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La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen Patiño, señaló que la exhibición permanente permitirá que habitantes y visitantes conozcan de cerca uno de los símbolos más importantes del futbol mundial.

Entre los asistentes estuvo Fátima, una joven futbolista de 12 años que acudió al evento con el uniforme de su equipo; indicó su alegría por la realización de la Copa del Mundo en México y expresó su deseo de que existan más oportunidades para las mujeres en el deporte.

"Me emociona mucho ver los partidos y ojalá haya más apoyo para las mujeres que jugamos futbol; mi sueño es algún día poder participar en algo así", comentó.

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JACL